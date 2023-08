Perché è una svolta nel giallo

Erika

Pontini

Non sia una tappa, guai a considerarla tale, quanto piuttosto una svolta nelle indagini. L’arresto dello zio materno Abel Alvarez Vasquez, l’ultimo a vedere la piccola Kata in quel maledetto 10 giugno, è scattato con l’accusa di estorsione e tentato omicidio: c’era anche lui – è l’ipotesi – dietro al racket dell’hotel Astor. Non come vittima, ma protagonista di un mondo di sotto venuto a galla in tutta la sua devastante precarietà a seguito del sequestro, almeno presunto, di una bimba di cinque anni. Ma è chiaro che il vero obiettivo degli inquirenti resta quello di fare chiarezza sulla sparizione della piccola, come inghiottita da un nulla che a distanza di sessanta giorni si fatica a capire, e che se anche lascia appesa la speranza che Kata sia ancora viva, impone una presa di coscienza profonda da parte di tutti: oggi, più che mai c’è bisogno di sapere la verità. Qualunque essa sia.

Perché Kata non sia un’altra Angela Celentano, Denise Pipitone o, quasi peggio, i fratellini Ciccio e Tore. Il contesto è complesso, parentele e complicità sfociano in un limbo ombroso che ha come sfondo la gestione illegale dell’Astor, ma i reati connessi all’albergo sembrano essere soltanto la cornice del quadro drammatico che raffigura la scomparsa di una bambina innocente. E all’orizzonte ci sono tutti: i familiari della bambina, mamma e papà compresi, si sono visti perquisiti e i loro telefoni sequestrati. Anche se la cautela investigativa sottolinea che si tratta di provvedimenti nei confronti di ‘terzi non indagati’, la prima svolta sul mistero punta dritta al cuore della famiglia e potrebbe rappresentare il cavallo di Troia per sfondare l’omertà di un sottobosco di ricatti, botte, minacce e bugie che avvolge gli ex occupanti dell’albergone. Nessuno escluso. Perché l’obiettivo resta la verità e la domanda, ancora senza risposta, è la stessa: possibile che nessuno sappia nulla?