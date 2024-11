Per tre euro riempie di botte il titolare di un minimarket: non voleva pagare il conto

Aggredito un anziano, per pochi euro. "Quel ragazzo non si è fatto scrupoli. Ha messo le mani addosso ad un anziano, come mio padre, che tra l’altro soffre anche di problemi di salute. Tutto per pochi euro di merce". È sconsolato Jie Zhang, 26 anni. Suo padre, titolare di un minimarket a Rimini, nella zona del grattacielo, ha un occhio completamente nero per via delle botte e non si è ancora ripreso del tutto dalla brutta aggressione subita. Il negozio della famiglia Zhang è stato preso d’assalto da un cittadino marocchino di 21 anni, residente a Forlì, poi fermato. Il ragazzo ha preso un pacchetto di patatine e una lattina di aranciata (valore: 3 euro e 50 centesimi) e ha cercato di nasconderli sotto la felpa, uscendo senza pagare. Il titolare si è avvicinato chiedendogli di riconsegnare la merce e lui l’ha aggredito.