Per ogni bimbo 300 foto on line I pediatri lanciano l’allarme

ROMA

Attenzione ai rischi legati allo ‘sharenting’, il fenomeno dilagante della condivisione sui social delle immagini dei minori. L’allerta arriva dalla Società italiana di pediatria (Sip) che rileva come per ogni bimbo ogni anno siano circa 300 le foto messe online e per tanti genitori condividere sui social le foto dei propri figli è un’abitudine consolidata, talvolta accompagnata dall’aggiunta di dettagli quali nome del piccolo, età e dove vive. Secondo uno studio, ogni anno i genitori condividono una media di 300 foto dei figli e prima del quinto compleanno ne hanno già condivise quasi 1.000. Ma sono tanti i rischi (immagine del minore, dati personali, sicurezza digitale) che possono esporre anche al pericolo della pedopornografia.