Pena capitale ai pedofili Nuova legge in Florida DeSantis sfida i giudici

di Giampaolo Pioli

NEW YORK

Ha capito che appiattendosi su Donald Trump non sarebbe andato lontano.

E allora il governatore della Florida Ron DeSantis, prima ancora di lanciarsi ufficialmente nella corsa per la presidenza, ha deciso di scavalcarlo a destra. Ieri ha firmato una legge statale che introduce la pena di morte in Florida per i condannati colpevoli di violenza sessuale sui bambini sotto i 12 anni. Non importa se è in contrasto con la decisione della Corte Suprema, che nel 2008 ha stabilito che la legge è incostituzionale e non si può chiedere la pena capitale per gravi reati di pedofilia. DeSantis è pronto a sfidarla, pur di farsi strada verso la Casa Bianca.

Ha già firmato una legge mesi fa che vieta l’aborto dopo le prime sei settimane di gravidanza e non ha esitato nemmeno a dichiarare guerra alla Disney (il più grande datore di lavoro dell’intera Florida) sostenendo che la mega corporation del divertimento godeva da oltre mezzo secolo di un ingiusto privilegio fiscale e sulla sua estensione geografica che andava improvvisamente eliminato. La Disney gli ha fatto causa e il governatore rischia di perderla in pieno. Ma anche Donald Trump lo ha ridicolizzato per le sue insicurezze e isterie.

Nei sondaggi DeSantis ha perso 20 punti nell’ultimo mese per regalarli al tycoon e scendere intorno al 16% dopo essere stato a marzo al 36%. Quello che sembrava il giovane fenomeno, in grado di scalzare Trump dalla seconda nomination, si ritrova in queste ore a subire una serie di contraccolpi. Dall’abolizione dei testi scolastici alla condanna della preside che ha permesso di mostrare il David di Michelangelo a lezione, non ne ha indovinata una, mentre l’ex presidente, che controlla anche il partito, si prepara a tornare sulla “nemica” Cnn in un town hall meeting la prossima settimana in New Hampshire.