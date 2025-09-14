La bellezza dell’Umbria e le parole del Papa

Roma, 14 settembre 2025 – “Voi venite da una regione bellissima, sotto molti aspetti: cuore verde d’Italia, con la sua natura rigogliosa; scrigno d’arte, con i suoi borghi e le sue tradizioni; terra di santi e di sante. Ciascuna delle vostre comunità potrebbe raccontare una storia unica in questo senso, evocando nomi ben conosciuti e storie meno note”. Con queste parole Papa Leone XIV ci ha accolto ieri nella Basilica di San Pietro in occasione del Pellegrinaggio giubilare regionale promosso dalle otto Diocesi dell’Umbria. Eravamo tantissimi, 6500, giunti a Roma da ogni parte della nostra regione, tanti volti, tanti colori e tanta gioia in una bella giornata di sole. Un’esperienza davvero entusiasmante di fraternità oltre che di preghiera e di comunione con la Chiesa universale ed il Santo Padre.

Il Pontefice ha avuto per noi e la nostra terra parole sentite, preziose e capaci di accrescere l’amore che proviamo per essa e insieme di sollecitare ognuno a prendersene cura e a farne luogo di serenità, di coesione, di promozione di una società più giusta e attenta alla dignità di ogni sorella e fratello. “Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione” ci ha anche detto. Evidente, in questa semplice frase, l’eco della forte preoccupazione per il tempo buio e tragico che l’umanità sta vivendo, tempo oscurato dalle guerre, dalle stragi di civili inermi, dalla prevalenza di disegni di divisione e distruzione, di azioni sconsiderate e sciagurate, da una corsa che pare senza freni al riarmo ed alla competizione per la produzione di macchine di morte più letali.

Compito di tutte le donne e gli uomini di buona volontà è agire perché quello che rischia di apparire come un tragico esito di questa folle gara crolli come un castello di carta. Compito che ognuno di noi può e deve assolvere nella propria vita e nella propria comunità, con le responsabilità che ci sono affidate. Credo che ascoltando le parole del Papa, curando e promuovendo la bellezza della nostra terra, bellezza frutto certo della natura ma anche della grandezza dei tanti che sono venuti prima di noi ed hanno edificato, dipinto, scritto, realizzato immortali opere dell’arte e dell’ingegno, facciamo il bene delle nostre comunità e contribuiamo con una piccola goccia ad alimentare il fiume di pace e di giustizia in grado di spazzare via malvagità, sofferenze e dolore.

Parole che ci hanno fatto estremamente piacere e ci hanno emozionato perché danno atto della bellezza della nostra terra e perché sono pronunciate dal Pontefice in un incontro speciale con i pellegrini umbri nel corso del quale ha anche ricordato l’ultimo Santo, Carlo Acutis, canonizzato appena una settimana fa. Ma sono anche parole che ci richiamano alla responsabilità della cura delle nostre comunità e della custodia dei nostri borghi.

