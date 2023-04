L’attivista iraniana: "Telecamere e software sono il salto di qualità della repressione"

“La rivoluzione delle donne in Iran è diventata da tempo la rivoluzione di tutti e in nome di tutti i diritti che il regime nega in blocco e con ferocia all’intera popolazione. La differenza vitale tra oggi e 44 anni fa, quando è cominciata la battaglia delle donne, è questa: non sono più sole, ma hanno al loro fianco tanti uomini". Pegah Moshir Pour ha le idee chiare su quella che per lei è diventata fin da ragazzina una ragione di vita: partire dalle donne per restituire a un intero popolo le libertà negate. Nata a Teheran 32 anni fa e trasferitasi all’età di nove con i genitori in Lucania nella speranza di un futuro migliore, Pegah, di recente protagonista a Sanremo con il suo j’accuse al regime, è stata in questi giorni al WE Women’s Equality Festival di Lecce. È ingegnere e consulente di Ernst & Young.

Com’è iniziata la ribellione?

"La rivoluzione di settembre 2022 in realtà era nell’aria. Già ad agosto erano state prese decisioni più restrittive sull’hijab; ma quelle donne, che da tempo portavano avanti la disobbedienza all’obbligo del velo, hanno continuato. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’uccisione di Mahsa Amini, la ragazza che il 16 settembre era stata arrestata dalla polizia morale e poi trovata morta con il cranio rotto. Il pretesto per l’arresto era una sessione di educazione, da cui non ha più fatto ritorno. Da lì le donne del Kurdistan iraniano hanno iniziato a manifestare con lo slogan “Donna, vita, libertà“. Poi sono scese in piazza le donne di Teheran e delle altre città".

Le donne ribelli hanno dato inizio a quella che doveva diventare una rivoluzione totale?

"Le donne per prime sono scese per strada in nome dei diritti negati. Ma è stata la miccia che ha innescato un’enorme fiammata. Perché a quel punto tutti hanno preso coraggio. Tutte le generazioni, i ceti sociali e senza neanche distinzioni etniche, cosa straordinaria perché in Iran c’è una pluralità di popoli, ugualmente perseguitati dal regime".

La reazione da parte del regime è dura, passa anche per gli attacchi chimici nelle scuole per avvelenare le bambine.

"In realtà i primi attacchi con i gas risalgono a novembre 2022; avevamo lanciato l’allarme ma purtroppo invano. I numeri sono agghiaccianti: a marzo gli attacchi sono stati 247, in 139 città, e le persone colpite sono almeno 1.750. Nessuno era mai deceduto, fino al 15 marzo, quando è stata il 16enne Karou Pashabadi, di origini curde, è morto dopo una lunga agonia in ospedale".

Si parla anche di controllo sociale con tecnologie invasive.

"L’Iran ha già di suo un’infrastruttura tecnologica potente. Ora il nuovo capo della polizia ha annunciato espressamente che useranno strumenti con il rilevamento facciale attraverso l’intelligenza artificiale. Saranno riconosciute e perseguite le donne che non rispettano l’hijab: l’ultima notizia sono le multe fino a 60mila dollari. Chiaramente è una scusa per arrestarle e intimidirle. Anche nelle scuole ci sono telecamere di controllo. E la tv di Stato ha pubblicato video di propaganda in cui si mostrano all’ingresso di mezzi pubblici e scuole persone che fermano le donne senza il velo, ordinando loro di indossarlo; se obbediscono possono entrare, altrimenti no".

Il «modello cinese» ha fatto scuola anche in Iran?

"La Cina è il primo Paese al mondo sul rilevamento facciale e lo vende al regime iraniano, diventando corresponsabile dei crimini. Dobbiamo contrastare anche questi accordi economici. E come attivisti chiediamo che questa tecnologia venga bloccata".

Che prospettive vede per la vittoria della rivoluzione?

"La rivoluzione non si fermerà, le donne iraniane non vogliono cedere. Così come il regime non cede. Ma le donne continuano a disobbedire, a non portare il velo e a credere nella loro libertà. Perché la loro è una lotta per una condizione di libertà collettiva. La rivoluzione andrà avanti fino a che non arriveranno risultati. Le rivoluzioni hanno bisogno di tempo, quindi dobbiamo resistere e andare avanti".