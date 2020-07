Nuoro, 20 luglio 2020 - Il pecorino più grande al mondo è sardo, il "Gigante del Cedrino" di Loculi (Nuoro) con i suoi 598,5 chilogrammi, 165 centimetri di diametro, 60 centimetri di altezza e 12 mesi di stagionatura.

Questa immensa forma si è aggiudicata il titolo de 'Il più grande formaggio del mondo di latte di pecora' (Largest block of cheese - sheep's milk), battuto nel Guinness dei record Ascoli Piceno, che nel 2010 aveva fatto registrare un formagggio con un peso di 534,7 chilogrammi, un diametro di 158 centimetri e un altezza di 29 centimetri.

A certificare il primato è stato Lorenzo Veltri, giudice della Commissione Guinness World Record. Il pecorino è stato prodotto in piazza a Loculi nel maggio 2019 dai pastori della bassa Baronia. Ieri sera festa grande in paese e nei cinque Comuni della bassa Baronia: Onifai, Loculi, Orosei, Irgoli e Galtellì e tra i soci produttori della Cooperativa La Rinascita di Onifai che ha curato la produzione del "Gigante del Cedrino". Per realizzarlo il 12 maggio 2019 sono serviti 4.500 litri di latte ovino, e la costruzione di un'apposita forma in legno, progettata da Anna Pitzalis della Primore Design&Comunicazione di Orroli e realizzata dalla falegnameria Ligas di Nurri. Nell'impasto anche 25 kg di sale, 700 ml di caglio e 200 grammi di fermenti lattici.

Al sindaco di Loculi, Alessandro Luche è stato consegnato il certificato della Guinness World Record, mentre il pecorino è già stato porzionato e dato in degustazione, anche su internet, dove è stato possibile prenotarlo.