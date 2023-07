Paura nel bosco, orsa insegue i cacciatori "Cosa facevano lì?"

Paura ieri mattina all’alba per due cacciatori inseguiti da un’orsa nei boschi delle Valli Giudicarie, nel Trentino occidentale. Secondo quanto ricostruito dai due giovani che stavano facendo un’escursione, il plantigrado si sarebbe spaventato al loro passaggio e così li avrebbe inseguiti insieme con il suo piccolo che stava riposando lungo il sentiero. Le associazioni animaliste denunciano il "comportamento irresponsabile" dei due cacciatori, sollevando anche dubbi sul perché della loro presenza in quell’area. "Erano veramente diretti al posto di osservazione di caccia come hanno dichiarato o stavano facendo del bracconaggio o ancora peggio volevano uccidere dei selvatici?", si chiede l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente. Uno dei due è fuggito lungo il sentiero del ritorno, l’altro si è arrampicato su una pianta dove l’orsa lo ha inseguito e agganciato ad una ghetta, facendolo cadere al suolo. Per lui una contusione al costato. I cacciatori sono stati soccorsi dal Corpo forestale.