Paura in autostrada "Schivato tir contromano" Boeri: potevamo morire

di Luca Tavecchio

"Sto andando sui 140 all’ora nella corsia di sinistra, sto parlando con mio figlio di politica italiana (forse porta sfiga) quando mi compare davanti il muso di un tir enorme. Contromano. Faccio appena in tempo a guardare che sulla corsia di destra non ci siano macchine e mi butto sulla corsia centrale. Ci fosse stata un’altra macchina eravamo spacciati". Stefano Boeri, l’architetto milanese più conosciuto al mondo, oscilla tra incredulità, rabbia e sollievo per quella che alla fine è stata una disavventura, ma che sarebbe potuta essere una tragedia. È successo sull’A7 Milano-Genova: sabato pomeriggio, nel primo giorno di esodo estivo da bollino rosso, un tir ha seminato il terrore nel tratto tra Dorno e Gropello Cairoli, in provincia di Pavia.

Intorno alle 15 alla sezione Milano Ovest della polizia stradale sono arrivate decine di chiamate di automobilisti che segnalavano un autoarticolato che viaggiava contromano sulla terza corsia in direzione sud. Tra di loro c’era, appunto, anche Boeri, appena arrivato da Londra e diretto nel Ponente ligure per un periodo di vacanza insieme al figlio, la nuora incinta e la nipotina di due anni. La tragedia viene sfiorata poco prima dell’area di servizio Dorno Ovest, quando davanti a loro appare il muso di un tir che procede sulla terza corsia contromano. "Bastava un attimo di disattenzione — ha detto Boeri sui social — non dico il cellulare, ma anche solo la stazione radio da sintonizzare e sarebbe finita. Non so cosa sia successo, come sia potuto succedere. Questo delinquente oltretutto procedeva spedito". È stata la polizia a bloccare il tir dopo 5 chilometri: alla guida c’era un ucraino di 40 anni con un tasso alcolemico molto oltre il limite. Per lui maxi multa, sequestro del mezzo e divieto di circolazione sul territorio nazionale.