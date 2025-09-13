Pattinaggio, Julia Marie Gaiser investita e uccisa a Salisburgo. La promessa 23enne travolta da un camion

Bolzano, 13 settembre 2025 - Julia Marie Gaiser, 23 anni, pattinatrice di figura italiana originaria dell'Alto Adige, è morta vittima di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì lungo la Gaisbergstrasse a Salisburgo, in Austria.

Julia Marie è stata investita e uccisa da un camion mentre stava pedalando in bicicletta all'altezza di un incrocio molto trafficato. Il conducente del tir è un uomo austriaco di 46 anni risultato negativo all'alcoltest.

Julia Marie Gaiser era originaria di Bressanone e studiava nella città austriaca, la notizia del suo decesso ha scosso il mondo del pattinaggio di figura, a partire dal Wintersportverein Brixen con cui aveva iniziato l'attività sportiva.

Julia Marie si era trasferita dopo la decisione di gareggiare per i colori dell'Austria partecipando a quattro campionati nazionali austriaci. Nel pattinaggio di figura diversi atleti, fermo restando la cittadinanza del Paese natio, optano per difendere i colori di altre nazioni per questioni legate ad allenatori, partner (vale per la danza e coppie d'artistico) e, in taluni casi, anche trasferimenti all'estero.