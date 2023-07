Patrick Zaki si laurea e cita Mandela: “Tutto sembra impossibile finché non accade”

Bologna, 6 luglio 2023 – Patrick Zaki è finalmente dottore. Lo studente egiziano, dopo 669 giorni di prigionia, la liberazione con il divieto di lasciare il suo Paese e un’udienza fissata per il 18 luglio, si è laureato con 110 e lode nel Master Gemma dell’Università di Bologna, in videocollegamento dall’Egitto.

Patrick Zaki discute la tesi in videoconferenza

La proclamazione

La proclamazione ’telematica’, dopo la discussione della tesi in public engagement , media e giornalismo, lascia ampio spazio a un discorso, in inglese, del neodottore e ricercatore dei diritti umani Zaki, composto e sorridente, in camicia bianca e giacca blu.

Il discorso

"Ho pensato a lungo a cosa dire per l’occasione - inizia Patrick, emozionato –. La presenza del rettore e dei professori della commissione e dei miei colleghi mi permette di ringraziare tutti non solo per questo momento, ma per tutti questi anni". La voce si spezza e il discorso si fa più intenso. "Sono grato di aver fatto parte di questa Università – prosegue Zaki –. La mia esperienza mi ha fatto capire che sono stato fortunato ad aver preso parte a questo mondo accademico e anche alla comunità bolognese".

La citazione di Mandela

Un sospiro e Patrick riprende il suo discorso, ora affrontando l’agonizzante periodo di prigionia e citando, come mentore di libertà, Nelson Mandela. "Una volta Mandela disse che tutto sembra impossibile finché non accade, e questo si riflette e si avvicina molto al mio caso – spiega il ricercatore –. All’inizio della mia detenzione, vedevo tutto nero, ma non ho mai perso le speranze, convincendomi del fatto che, prima o poi, avrei trovato una soluzione, una risposta". L’obiettivo, continua Zaki, "era resistere. Leggere e studiare sono stati la mia resistenza, mi hanno dato la forza. Ho usato lo studio come via d’uscita". In questo momento di gioia e di successo, "sto provando una serie complessa di emozioni", ammette il neodottore.

Il legame con Bologna

Anche a distanza, si percepisce il legame e il rapporto che lo unisce a Bologna. "È un momento importante non solo per me, ma anche per l’intera città – dice Zaki –. Lo abbiamo aspettato e atteso tutti. Sono grato di essere stato uno studente dell’Università di Bologna e ringrazio le istituzioni e tutti coloro che mi sono stati vicino". La città delle Due Torri "significa molto per me, perché ha fatto tanto dal mio primo giorno di prigionia. È una casa", sostiene.

I ringraziamenti alla fidanzata

Gratitudine e riconoscenza sono le parole chiave di Zaki: "È difficile esprimere la gratitudine nei confronti di tutte le persone che sono state al mio fianco in questo periodo – continua –. Non vedo l’ora di essere a Bologna per ringraziare tutti di persona". Ma Patrick non aspetta, e inizia a ringraziare tutti già da ora. "Ora posso solo dire grazie a tante persone, che non vedo l’ora di incontrare", inizia il ricercatore. In cima alla lista, il nome della fidanzata e neodottoressa Reny Iskander, dolce metà di Zaki, che anche lei ha indossato la corona d’alloro ieri, laureandosi nello stesso percorso di studi. Reny è "sempre stata al mio fianco, non abbandonandomi mai”, confessa emozionato l’ex studente egiziano.

Poi, rivolgendosi direttamente alla compagna di vita e di studi, anche attraverso una dedica sui social, Zaki lascia spazio alle emozioni: "Vederti terminare il percorso di laurea è un’ispirazione. La tua dedizione, l’impegno e il sacrificio ti hanno ricompensata e ce l’hai fatta. Non vedo l’ora di condividere con te i traguardi che raggiungerai".

L’amore per l’Italia

Zaki sottolinea l’importanza che il nostro Paese ha ricoperto durante la reclusione: "Sono grato per il supporto e l’affetto ricevuto dall’Italia – conclude il dottore in Letterature moderne e comparate post coloniali –. Spero di completare la mia felicità tornando a Bologna". Molti volti noti delle istituzioni prendono parte alla cerimonia. "La vera festa sarà quando potrà tornare a Bologna", conclude il rettore Giovanni Molari.