Roma, 11 febbraio 2022 - Esami di guida: una sentenza del Tar del Lazio ha appena messo fuori gioco il personale esterno, accogliendo il ricorso presentato nel 2018 da alcuni dipendenti, qualcuno di loro è ormai in pensione. “Siamo davvero scoraggiati, ci stanno mettendo in ginocchio", è il commento di Paolo Colangelo, presidente di Confarca.

Gli esaminatori esterni, fa i conti il presidente, erano circa 150 in tutta Italia, "su 1.600 interni, la metà di quelli che servirebbero". La Circolare impugnata, ricorda l’associazione, fu emanata dello stesso Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale quattro anni fa e all’epoca fu fortemente voluta dalle parti in gioco, amministrazione pubblica e associazioni di categoria, per ovviare ad una carenza annosa di personale esaminatore altrimenti non rimediabile".

“A fronte di una richiesta sempre maggiore di esami pratici di guida - aggiunge Colangelo - e dall’altro lato di una mancanza di concorsi o assunzioni di personale da parte del Dipartimento Trasporti, non riusciamo a comprendere questa presa di posizione da parte di alcuni dipendenti, dato che il personale che veniva integrato, era a supporto e non in sostituzione di quello presente”

Oggi in Italia l'attesa per l'esame di guida raggiunge anche i sei mesi, in certe regioni del Nord, Lombardia, Piemonte e Veneto soprattutto. La legge, ricorda il presidente, consente di poter sostenere l'esame un mese e un giorno dopo aver passato la teoria. Ma di fatto questo diritto non si può esercitare. Ma perché non ci sono assunzioni' "Con tutta la buona volontà non saprei dire - ammette Colangelo -. E non abbiamo mai avuto risposta dai ministri, destra sinistra o centro non cambia. Il Covid ha accentuato un problema che esisteva già". E ora? "Occorre trovare una soluzione in tempi ragionevoli - è la richiesta di Confarca -. O assumere o esternalizzare. Altrimenti le aziende andranno a picco e i cittadini non potranno avere la patente in tempi ragionevoli".

