Porto Torres (Sassari), 10 febbraio 2019 - Non accenna ad attenuarsi la protesta dei pastori sardi per il crollo del prezzo del latte ovino. La contestazione è giunta al quarto giorno e anche oggi si registrano blocchi. Dopo le autocisterne del latte ora i pastori sardi alzano il tiro e lanciano un ultimatum alle istituzioni: se non si troverà una soluzione in pochi giorni alla vertenza sul prezzo del latte, annunciano il blocco dei seggi in tutta l'Isola per le elezioni regionali di domenica 24 febbraio.

ASSALTO AL TIR FRANCESE - Nello scalo di Porto Torres (Sassari) in azione oltre un centinaio di contestatori. I tir imbarcati a Genova sono stati fermati. In assenza di autocisterne con latte, visto che aziende e distributori si sono fermati per il rischio che i loro prodotti vengano sversati in strada come nei giorni scorsi, gli allevatori hanno assaltato un mezzo che trasportava carni suine provenienti dalla Francia e hanno gettato gran parte del carico a terra, chiedendo l'intervento delle autorità sanitarie e denunciando "le pessime condizioni della merce destinata al mercato locale".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della polizia in assetto anti sommossa. La tensione è cresciuta quando il vicequestore Maurizio Terrazzi, dopo aver tentato inutilmente una mediazione con gli autori della protesta, ha ordinato ai pastori di chiudere il tir preso di mira. Ma gli allevatori non sembrano intenzionati a lasciarlo partire. Invece intorno alle 9 un altro mezzo era sfuggito al loro blocco, dirigendosi verso il centro Sardegna.

I CAMION TRATTENUTI IN AZIENDA - I numerosi episodi di fermo delle autocisterne e di sversamento di latte nelle strade e nei canali per la protesta dei pastori sardi, ha spinto una Coop ad avvisare i soci con un messaggio whatsapp "che il servizio di raccolta latte verrà momentaneamente sospeso fino a nuovo ordine, visti i recenti fatti, non esistono più le condizioni di sicurezza per il mezzo di trasporto, il prodotto e lo stesso autista, ci scusiamo per il disagio". Un altro messaggio è stato lanciato sulle chat da un trasportatore: "Scrivete trasporto mangime sui camion, non trasporto latte". Anche alcune aziende casearie hanno sospeso la circolazione delle autocisterne.

LE DENUNCE - Ieri sono stati denunciati 5 pastori. Durante le manifestazioni a Ortacesus e Senorbì (Su) per il prezzo del latte, di fronte ai cancelli dell'azienda casearia "Serra" di Ortacesus sono stati sversati 4mila e 7mila litri di latte ovino. I carabinieri, anche grazie alle immagini sui social, hanno individuato i cinque responsabili, che verranno denunciati per danneggiamento e violenza privata. Sono due fratelli di Ortacesus di 23 e 22 anni M.A. e P.A., un altro giovane di 23 anne di Ortacesus E.P., tutti disoccupati, e due allevatori di Senorbi L.S. e G.S. di 23 e 54 anni.