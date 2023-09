Pastore in cella da 32 anni: "È innocente, liberatelo"

C’è uno spiraglio per Beniamino Zuncheddu, ex allevatore di 58 anni, da 32 all’ergastolo per triplice omicidio nel 1991. Si è sempre detto innocente. A Roma è il corso il processo di revisione. Il 13 ottobre saranno ascoltati testimoni chiave. Fu un superstite ad accusare Zancheddu. Due le manifestazioni di solidarietà dei Radicali tenutesi ieri.