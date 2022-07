Passeggiata tra le stelle AstroSamantha sarà la prima donna europea

AstroSamantha si prepara a diventare la prima astronauta europea a uscire fra le stelle, in una passeggiata spaziale che affronterà indossando la tuta russa e in compagnia del collega Oleg Artemyev, dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. "Ancora una volta Samantha è un’apripista", dice all’Ansa l’astronauta Luca Parmitano che, come Samantha Cristoforetti, fa parte dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa). Quando, alle 16.00 italiane di oggi, Cristoforetti e Artemyev usciranno dalla Stazione Spaziale per un’attività extra-veicolare (Eva) di oltre sei ore, Parmitano seguirà ogni momento delle operazioni dal centro di controllo della Nasa a Houston. "È un’attività extra-veicolare pianificata attorno al segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale" e che vede la partecipazione di un’astronauta dell’Esa perché uno degli obiettivi è il completamento della procedura per l’attivazione del Braccio Robotico Europeo (Era) agganciato al modulo russo Nauka.