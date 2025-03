Passaporti, cosa cambia (poco). Novità per la carta d’identità

Roma, 29 marzo 2025 – Pochi aggiornamenti e formali: per chi ha il passaporto scaduto e deve rifarlo cambia poco o nulla. Lo precisa in una nota la Farnesina dopo che il Consiglio dei ministri ieri ha approvato un disegno di legge allegato alla manovra 2025 in merito di ‘Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero’.

Oltre al pacchetto ‘cittadinanza’, il governo ha previsto anche altre misure per “modernizzare servizi come legalizzazioni, anagrafe, passaporti e carte d`identità valide per l`espatrio”. Sollecitato sui dettagli proprio in merito alla questione dei passaporti, il ministero degli Esteri oggi chiarisce che le modifiche alla legge sono “di carattere formale”, “piccoli aggiustamenti” per rendere la normativa (che ha quasi 60 anni: è del 1967) aggiornata e “coerente con standard internazionali in uso negli ultimi anni”.

Ad esempio: sono abrogate le regole sul passaporto collettivo (che negli standard internazionali non è più accettato). Ma già nella pratica da anni i passaporti collettivi non vengono più aggiornati. Altro esempio: le sanzioni che sono ancora indicate in lire saranno convertite ufficialmente in euro.

Viene poi cancellata la norma che prevede di rinnovare il passaporto senza cambiare il libretto. Ma è una formalità. Già da anni infatti i passaporti vengono rilasciati con durata 10 anni (e non come in passato 5 anni rinnovabili). Questo perché i documenti devono essere leggibili dalle macchine a lettura ottica negli aeroporti e quindi la scadenza iniziale non può essere modificata da un timbro in un'altra pagina.

Nella sostanza non cambia nulla: i passaporti continueranno ad avere durata 10 anni. Una volta caduti saranno sostituiti ex novo.

Ci sono altre modifiche minori che riguardano però i cittadini all’estero. La nuova norma autorizza i consolati ad emettere dichiarazioni di viaggio per i minori nei casi in cui i Paesi esteri richiedano questo tipo di atti. Oppure, si impone a chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all'estero di fare denuncia anche alle autorità di polizia del Paese dove si trovano, per evitare abusi e consentire che ci sia segnalazione del furto anche nei sistemi dello Stato estero dove avviene il furto.

Il governo ha poi previsto un rafforzamento delle misure di sicurezza: i passaporti saranno dotati di microprocessore con dati biometrici, comprese di fotografia e impronte digitali.

La vera novità riguarda le carte d’identità. Grazie a nuovi e specifici accordi bilaterali, potranno essere valide per l'espatrio anche verso alcuni Paesi extra-Ue.