Pasqua salatissima. A tavola pesa l’inflazione e torna il caro benzina

I cioccolatieri lo confermano: è l’uovo al caramello salato il ‘best seller’ di queste festività pasquali; con il suo intrigante gioco di contrasti ha sbaragliato la concorrenza di grandi classici, come il bianco e il fondente. Un retrogusto salato che diviene assai meno piacevole se si passa alle spese per imbandire la tavola di Pasqua.

Con il caro prezzi generalizzato e l’inflazione dilagante, gli italiani spenderanno 150 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dall’indagine del centro studi di Confcooperative sui consumi pre-pasquali.

Pasqua, foto d'archivio

Weekend di Pasqua

Rincari e calo drastico delle temperature – stando alle previsioni meteo, in gran parte della penisola sarà più freddo a Pasqua che a Natale 2022 – non hanno scoraggiato i circa 12 milioni di italiani che hanno deciso di mettersi in viaggio. Secondo Federalberghi, il 95,6% di chi parte resterà in Italia; il 4,4% sceglierà una località estera.

Destinazioni preferite da chi resterà in Italia sono il mare (31,6%), le località d’arte (30,8%) e la montagna (17,6%). Per coloro che si recheranno all’estero, vincono le grandi capitali europee (68,2%), con la sola eccezione di Parigi, a causa delle proteste di piazza che si protraggono da settimane. Boom degli arrivi dall’estero: Assoturismo Confesercenti stima almeno 3,3 milioni di presenze straniere nel fine settimana pasquale (+12% rispetto allo scorso anno).

Ristorazione ai livelli pre-pandemia

Saranno 6,4 milioni gli ospiti dei ristoranti italiani per Pasqua 2023: un numero in decisa crescita rispetto allo scorso anno e paragonabile ai livelli pre-pandemia, per una spesa complessiva di quasi 400 milioni di euro. A rivelarlo è l’ufficio studi di Fipe-Confcommercio in un’indagine sulle aspettative dei ristoratori italiani per Pasqua e Pasquetta. Gli affari vanno a gonfie vele, eppure 4 strutture su 5 lamentano una carenza di personale che ne limita le attività. Un’altra sfida impegnativa è quella della gestione dei costi: pesano i rincari di materie prime e tariffe energetiche.

Benzina di nuovo oltre i 2 euro

La primavera degli automobilisti italiani comincia con l’aumento dei prezzi di benzina e diesel, puntualmente allineato all’incremento dei flussi di traffico previsti nelle prossime settimane. La benzina in modalità servito ha superato nuovamente la soglia psicologica dei 2 euro al litro, registrando un aumento del 6% rispetto a Pasqua 2022.

Malgrado l’impennata dei carburanti, il traffico su strade e autostrade sarà intenso, come da copione: secondo il calendario predisposto dalla Polizia stradale, oggi si prevedono code dalle prime luci dell’alba fino a metà giornata. Il giorno di Pasqua sarà meno problematico, ma non si escludono rallentamenti in prossimità delle località turistiche. Il lunedì dell’Angelo sarà all’insegna del bollino rosso tendente al nero, soprattutto dopo il primo pomeriggio, quando i ritorni dalle scampagnate si mescoleranno a quelli dal ponte pasquale. Il flusso dei rientri si estenderà anche alla mattinata di martedì 11 aprile.