Roma, 29 marzo 2018 - Partiamo dall’unico dato certo: la Pasqua cristiana cade di domenica. Sempre e comunque. Era così ai tempi di Pietro e Paolo, sotto il primo Papa re, Stefano II (752-757), si continua allo stesso modo con Francesco, il vescovo di Roma ‘preso dalla fine del mondo’. In Italia in tanti sono cresciuti a pane e catechismo, nella consapevolezza, imparata a memoria dai padri e dai figli, secondo cui è domenica il giorno consacrato al Signore. Impossibile allora che sia venerdì, giornata di festa per i musulmani, o il sabato ebraico il dì in cui si celebra la Resurrezione di Gesù, cuore della religione cristiana ("Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede", 1 Cor 15,17).

Non per questo una domenica vale l’altra nel determinare il giorno di Pasqua. Anche la luna, tanto cara al laico Leopardi, gioca la sua parte nel calendario liturgico cattolico. In primo luogo bisogna considerare la data d’inizio della primavera: l'equinozio di marzo, il momento preciso in cui il sole si trova allo zenit dell’equatore. In altri termini, sopra la testa di un ipotetico osservatore disposto in un punto specifico sulla linea immaginaria del pianeta. Anche se convenzionalmente si dice che le stagioni cominciano sempre il giorno 21, a essere puntuali fino al 2102 l’equinozio di primavera cadrà il 20 marzo. Come accaduto quest’anno, alle 17.15 spaccate.

Risolto il rebus dell’equinozio, per individuare la data di Pasqua si considera il primo giorno di luna piena successivo all’incipit di primavera. A questo punto, il gioco è fatto. La prima domenica dopo la luna piena si stabilisce sia Pasqua. Tempo liturgico in cui i preti abbandonano i paramenti rossi del Venerdì santo per tornare a indossare quelli bianchi, sfoggiati in Cena Domini. Torneranno al verde del tempo ordinario trascorsa la Pentecoste.

