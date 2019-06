Venezia, 3 giugno 2019 - Se partorisci in Veneto, per te un ombrellone gratis sulla riviera. L'offerta sembra allettante per le mamme incinta e non si tratta del solito slogan pubblicitario: ad annunciarlo è il comunicato stampa della Regione Veneto che lancia l'iniziativa in collaborazione con l'Ulss 4 Veneto e l'Unionmare Veneto. Gli ospedali di Portogruaro e San Donà di Piave sono pronti ad accogliere i nascituri, alle neomamme sarà donato, se vorranno, un posto ombrellone sulle spiagge a scelta tra Bibione, Caorle, Eraclea o Jesolo.

L'iniziativa è valida dal mese di giugno, mentre i dettagli del progetto "Vieni a partorire nel Veneto Orientale e ti regaliamo il mare" saranno presentati in dettaglio alla conferenza stampa in programma per martedì 4 giugno a Palazzo Balbi. Tra i curatori del progetto, Manuela Lanzarin, assessore reionale alla Sanità e politiche sociali, il direttore dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, Alessandro Berton, presidente di Unionmare Veneto e Luca De Luca, presidente della Banca San Biagio Veneto Orientale che ha contribuito alla nascita del progetto. Saranno presenti anche gli operatori dei punti nascita degli ospedali e i vari gestori dei bagni aderenti al progetto.