Gravidanza extra addome, salve mamma e figlia: eccezionale intervento a Torino

Torino, 1 luglio 2023 – Eccezionale intervento chirurgico a Torino, dove una donna con una gravidanza extra addominale è riuscita a dare alla luce la sua bambina. Un caso considerato ad ‘alto rischio’.

In un comunicato la Città della Salute spiega che “in tutto il mondo, in più di 50 anni, sono stati descritti solo 16 gravidanze a termine in un utero erniato al di fuori dell'addome, e non tutte con un buon esito”.

La donna, al quinto figlio, ha partorito con cesareo alla 37esima settimana. Sia lei che la bimba stanno bene.

Ma cosa si intende per gravidanza fuori dall’addome? In questi casi l’utero con il feto non cresce appunto nella cavità addominale, ma si espande al di fuori, come una grossa ernia. Si parla appunto di ‘utero erniato’.

Non si è trattato dunque di un semplice cesareo. L’equipe ginecologico-ostetrica ha lavorato insieme con il team di chirurgia generale, che ha provveduto, una volta fatta uscire la bimba, ha ricostruire la parete addominale, preservando l’utero. I medici si sono avvalsi di una protesi biologica che ha ridotto al minimo il rischio di complicanze.

Il post operatorio ha richiesto un passaggio in terapia intensiva. Ma a 6 giorni dal parto, la neomamma era a casa con il suo fagottino di 2.240 kg. Complimentandosi per “il lavoro sinergico delle numerose équipes che hanno partecipato”, il direttore generale della Città della Salute, Giovanni La Valle parla di “intervento multispecialistico miracoloso”.