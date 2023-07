Parte la caccia ai saldi Spesa media 227 euro

Partono i saldi estivi con 10 milioni di italiani pronti ad andare alla caccia dell’offerta migliore con un budget medio di 227 euro: è quanto emerge da una ricerca Confesercenti Ipsos sulle intenzioni di acquisto. La caccia allo sconto sarà serrata dopo un anno difficile che ha visto il taglio della spesa per abbigliamento e calzature di quasi un terzo. In media, chi farà shopping nei saldi prevede di comprare tre prodotti, il 26,9% ne comprerà quattro o più, mentre il 15,4% ne acquisterà solo uno e il 25,4% due. In cima alle preferenze calzature (65%), magliette (57,3%), pantaloni, jeans, shorts e leggings (53%), costumi (21,5%) e camicie (19,6%). Tra le donne il 31% prevede l’acquisto di abiti estivi.