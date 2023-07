Parolisi fuori dal carcere Uscita premio dopo 12 anni "Non ho ucciso Melania"

di Peppe Ercoli

"Non l’ho uccisa io". Se ho fatto questo, da uomo, da militare e da padre mi devi dare l’ergastolo e butti la chiave. Però me lo devi provare, perché a me non l’hanno mai provato". È veemente la difesa di Salvatore Parolisi intervistato dalla giornalista Raffaella Griggi per la puntata di “Chi l’ha visto“ andata in onda ieri sera.

Sono trascorsi 12 anni dal 18 aprile 2011 quando denunciò la scomparsa della moglie Melania Rea con una concitata telefonata ai carabinieri fatta da Colle San Marco. "Se la sono pigliata" disse l’ex militare del 235° Reggimento Piceno all’interlocutore. Due giorni dopo, il 20 aprile, la giovane mamma di Somma Vesuviana, che col marito e la piccola Vittoria di 18 mesi viveva a Folignano, fu ritrovata morta grazie a una telefonata anonima fatta da Teramo. L’ex istruttore del 235° Reggimento Piceno è stato ritenuto l’uxoricida e condannato a 20 anni con sentenza definitiva. Ha sempre negato di essere lui l’assassino che infierì con 35 coltellate (non fu contestata l’aggravante della ferocia) sul corpo della povera Melania al Bosco delle Casermette a Ripe di Civitella in provincia di Teramo dove andava con le soldatesse a fare le esercitazioni di tiro.

Per l’accusa il movente stava in una relazione proprio con una soldatessa. "Non avrei mai lasciato Melania per Ludovica, anche se a mia moglie rimprovero di avermi lasciato solo troppo spesso, andando dalla madre in Campania o facendo venire su lei e noi non potevamo avere più rapporti" ha detto Parolisi raccontando di avere avuto diverse scappatelle durante la sua carriera militare in giro per l’Italia, nessuna però importante. "A Ludovica ho raccontato un sacco di cazzate, anche se mi ha fatto stare bene; mi ha comunque fatto sentire un pezzo di merda per averla presa in giro". Singolare il concetto di attaccamento alla "bellissima" Melania su cui si è soffermato Parolisi. "Le davo ogni mese 500 euro sui 1.300 che guadagnavo: se non è amore questo…". Una frase che ha indignato Michele Rea, fratello di Melania, intervenuto alla trasmissione. Sollecitato da Federica Sciarelli ha detto "se lui è un uomo io mi vergogno di esserlo. Una donna deve essere legata al marito per i soldi? Mia madre aveva un bel rapporto con Melania, come tutte le mamme con le figlie, ma rispettava la loro privacy. E ricordiamoci – ha detto Michele Rea – che lui non c’era quando è nata la figlia. Non è un uomo recuperabile".

Parolisi ha scontato 12 anni di carcere. Attualmente è detenuto nel carcere di Bollate da dove ha iniziato a uscire in permesso premio, guadagnato con la buona condotta, come ha sottolineato il suo legale avvocato Antonio Cozza. "Benefici che spettano anche a chi non ammette la colpa, ma affronta un percorso interiore" ha detto il penalista annunciando che Parolisi potrebbe tornare libero entro fine 2028. Ma l’ex militare ha manifestato su questo punto le sue preoccupazioni. "Trovassi lavoro già l’anno prossimo potrei uscire, ma è dura, perché il mio nome è un po’ così. Poi c’è chi ha pregiudizi, chi invece no: insomma in queste condizioni chi me lo dà un lavoro…".