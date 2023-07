Parolisi fuori dal carcere Ira della famiglia Rea: "Ha ucciso Melania, permessi da revocare"

di Peppe Ercoli

Da una parte Parolisi che nega l’omicidio della moglie Melania, le addossa buona parte delle responsabilità delle sue "scappatelle" e spera di trovare un lavoro per uscire quanto prima dal carcere dove ha trascorso 12 dei 20 anni a cui è stato condannato con pena definitiva. Dall’altra la famiglia Rea che è indignata per le parole pronunciate dall’ex militare durante la puntata di mercoledì sera di ’Chi l’ha visto?’ e si chiede anche se sia stata autorizzato a rilasciare l’intervista. L’immagine di Parolisi esce ulteriormente danneggiata dall’intervista durante la quale a furor di popolo social è stata percepita forte e chiara l’offesa alla memoria della consorte con la quale viveva a Folignano (Ascoli Piceno), prima di essere ritrovata assassinata con 35 coltellate.

"Le davo ogni mese 500 euro sui 1.300 che guadagnavo: se non è amore questo…" ha detto Parolisi suscitando l’immediata reazione del fratello di Melania, Michele Rea e poi quella del legale di famiglia. "Se questo è un uomo, io mi vergogno di esserlo. Credo sia peggiorato in questi anni di carcere. Non mi sembra il caso che dopo 12 anni un assassino del genere possa uscire, spero che questi permessi vengano revocati", è l’immediata replica di Michele Rea alla quale si aggiunge quella dell’avvocato Mauro Gionni, legale di famiglia. "A Melania, Parolisi dava solo i soldi della spesa quotidiana. Anche questo – spiega il penalista – è stato accertato dai soldi in tasca, dai pochi euro che aveva a casa, dal fatto che non potesse neppure comprarsi le sigarette, né avere un’auto per gli spostamenti". L’avvocato Antonio Cozza sostiene che Parolisi potrebbe finire di scontare la pena entro il 2028 grazie ai benefici della buona condotta, con uno sconto finale di almeno due anni e mezzo rispetto ai 20 anni che per i Rea sono sempre stati pochi. Il perché lo spiega l’avvocato Mauro Gionni. "Parolisi ha preso 20 anni solo perché all’epoca gli fu contestata un’unica aggravante (non anche i futili motivi, né la premeditazione) che consentiva l’ergastolo, e cioè la crudeltà" sottolinea l’avvocato Gionni. "Quell’unica aggravante cadde in Cassazione, secondo noi in modo errato, perché fu crudele uccidere la moglie, sapeva della presenza della figlia sul posto e non sapeva neppure che fine avrebbe fatto la stessa. Non era solo una questione di numero di coltellate che possono non incidere se l’arma è piccola e servono per uccidere".

Il penalista dubita che Parolisi abbia avuto l’autorizzazione per il rilascio dell’intervista durante l’uscita in permesso premio e annuncia che farà approfondimenti sul punto: "Quando ho visto l’intervista ho pensato e lo farò di comunicarlo al magistrato". L’ex militare ha reclamato la sua innocenza invitando chi lo accusa a portare le prove della sua colpevolezza. "È priva di logica l’affermazione di Parolisi, secondo il quale se uno è colpevole prende l’ergastolo, se è innocente, come solo lui pensa di essere, prende 20 anni – la replica di Gionni –. Lui è colpevole, come la sentenza passata in giudicato ha accertato, e continua a mentire. Non è sul numero di anni che si gioca la sua colpevolezza, accertata al di là di ogni ragionevole dubbio".