Parolin, l’uomo del dialogo. Ma il caso Becciu lo limita

Canonista, Pietro Parolin è stato segretario di Stato vaticano con papa Francesco. A 10 anni rimase orfano del padre commerciante. Fu nominato nel 2002 da Wojtyla sottosegretario della Sezione per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, ma in seguito venne allontanato da Benedetto XVI e inviato come nunzio apostolico in Venezuela. Il 70enne non considera un dogma il celibato dei preti, mentre, dopo il referendum in Irlanda del 2015 che approvò le nozze gay, parlò di "sconfitta per l’umanità".

PRO

È l’uomo del dialogo con tutti. Ha siglato lo storico accordo fra la Santa Sede e Pechino. Il confronto in San Pietro fra i Grandi della Terrra ai funerali del Papa è in larga parte merito suo. Il profilo diplomatico, da progressista moderato, può piacere anche a quei conservatori che accettano una continuità mitigata con Bergoglio di cui ha stemperato le uscite sull’Ucraina e patito un po’ la svolta sinodale.

CONTRO

Il processo ad Angelo Becciu, suo vice in Segreteria di Stato, e l’endorsement dell’entourage italiano di Donald Trump rischiano di penalizzarne la corsa da favorito per il dopo Francesco.