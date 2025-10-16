Parolin a Roccella: ad Auschwitz non si va in gita. Lei: è quello che ho detto

No, ad Auschwitz non si va in gita. Parola della Santa Sede. Sulle dichiarazioni del ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, che nei giorni scorsi ha fatto discutere, considerando i viaggi delle scolaresche nel campo di sterminio delle "gite scolastiche" funzionali "a dire che l’antisemitismo appartiene solo al fascismo", interviene il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. E l’esponente del governo, spesso in sintonia con le istanze dei pro life cattolici, non si scompone. Anzi, si dice in linea con il braccio destro del Papa. "Certamente ad Auschwitz non si va in gita, si va per fare memoria di una tragedia immane che ha colpito il popolo di Israele e deve rimanere un monito per tutti noi di fronte anche alla crescita dell’antisemitismo": è quanto sostenuto ieri, a margine di un evento all’Ambasciata di Italia presso la Santa Sede, dal cardinale Parolin, interpellato dai cronisti sulle dichiarazioni della ministra.

"Quindi andare lì significa fare un gesto di memoria e di solidarietà", ha aggiunto il segretario di Stato vaticano, lo stesso che, una settimana fa, per le sue dichiazioni su Gaza, fece infuriare Israele al punto da essere accusato di "minare gli sforzi per contrastare l’antisemitismo".

Quanto ad Auschwitz, a stretto giro Roccella ha voluto chiudere il caso: "Sono perfettamente d’accordo con il cardinale Parolin. Ad Auschwitz non si deve andare in gita: si va per ricordare l’antisemitismo di ieri e combattere quello di oggi, una piaga che dobbiamo tutti insieme sconfiggere. È esattamente ciò che ho voluto dire".

Giovanni Panettiere