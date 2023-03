Parole che evocano fantasmi

Davide

Rondoni

Sparano le armi, sparano le parole. Accade nei colloqui, nelle trattative tra noi miseri, uomini senza potere, quando misuriamo cosa dire o non dire, se dire o no o se spararla grossa, quando in un rapporto entrano in gioco interessi, strategie. Figuriamoci se non contano le parole che si scambiano loro, i potentissimi. Lo abbiamo visto da subito in questa situazione che da una parte veniva chiamata "operazione speciale" e dall’altra "guerra in difesa della libertà". Una invasione che non veniva chiamata tale da chi l’ha orrendamente fatta, e una difesa da parte di chi non diceva nulla o quasi sulla preparazione della guerra. Ma ora il presidente Putin, il dittatore, ha detto una parola che fa tremare. Ha detto "nucleare". E il cosiddetto Occidente, che la bomba nucleare l’ha già usata davvero e la conosce e da ottant’anni se ne vergogna e ha fatto di questa parola lo spettro della cosa peggiore che possa capitare, quasi ne è stordito... Non dice davvero, si affrettano a precisare le diplomazie, gli osservatori. Ma la parola l’ha detta. E il fantasma è sorto dagli animi, dai recessi della storia dove si cerca di camuffare e di nascondere.

Da mesi il Papa, unico leader, scongiura di fermarsi, perché ogni passo nel conflitto è un passo verso il disastro che ora quella parola messa sul tavolo evoca. Invece, una cupidigia di guerra ha afferrato gli animi dei potenti. La gente ora trema. E fa bene a tremare. Certo è strano che una cosa chiamata solo "operazione speciale" debba poi richiedere l’uso del nucleare. C’è una sproporzione. Che contesta le parole usate da tutti finora, da una parte e dall’altra. La lingua non mente, dicono gli esperti e i poeti lo sanno. Gli uomini mentono usando la lingua, torcendola, piegandola. La parola nucleare è tremenda. Ma almeno non mente sulla vera entità del conflitto. L’Ucraina è il misero tavolo sacrificale. La guerra è mondiale.