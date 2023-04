Parlamento Ue contro i muri anti-profughi Il Ppe aveva proposto finanziamenti subito

Brusca frenata all’Eurocamera per il partito dei muri anti-migranti. In una doppia votazione thrilling, la proposta del Ppe di mobilitare immediate risorse agli Stati membri per "il rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture di protezione alle frontiere" è stata prima approvata con il sostegno di tutto il centrodestra ma poi è capitolata assieme all’intero testo sulle priorità della revisione del bilancio 2024, sul quale, invece, i gruppi dei Conservatori e di Identità e Democrazia si sono spaccati.

A questo punto una delle svolte possibili, a parere delle destre, è quella di dare più fondi ai governi per infrastrutture e sorveglianza ai confini, come tra l’altro certificato dalle conclusioni del Consiglio europeo di febbraio. Posizione sulla quale il capogruppo del Ppe Manfred Weber aveva già nettamente aperto. Sulla risoluzione si è spaccata la stessa destra. In Ecr, ad esempio, Fdi e i polacchi si sono astenuti mentre svedesi, olandesi e Vox hanno votato contro. Anche in Id, se la Lega si è astenuta la maggior parte delle altre delegazioni ha votato contro.