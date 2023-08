«Parigi: 12 anni di inferno, donna segregata e torturata dal marito»

PARIGI

"Dodici anni di inferno, segregata e torturata dal marito". Shock in Francia per il ritrovamento di una donna di 53 anni che accusa il coniuge di averla tenuta rinchiusa dal 2011, vittima di soprusi e violenze, nell’appartamento in cui risiedevano a Forbach, al confine con la Germania. La donna è stata liberata durante un blitz della polizia francese, scattato nell’appartamento dei due coniugi – entrambi tedeschi.

Stando alle prime ricostruzioni, domenica scorsa la vittima sarebbe riuscita ad accedere a un telefono e a chiamare "un’associazione tedesca di protezione delle vittime", raccontando di essere tenuta rinchiusa, contro il suo volere, da almeno 12 anni. L’associazione ha quindi immediatamente allertato i soccorsi. L’uomo - un disoccupato di 55 anni che lavorava in passato per uno stabilimento industriale in Germania - è stato subito arrestato e posto in stato di fermo a Metz. La donna era all’interno di una stanza chiusa con le sbarre, nuda, con il cranio rasato, denutrita e con fratture e segni di percosse. Nell’appartamento al secondo piano di un casermone in cemento con vista sulla strada, sarebbe pure stato ritrovato un banco per le torture e strumenti per le sevizie.