Parenti che imbarazzano i leader Biden riconosce la nipote segreta "Per lei desidero solo il meglio"

di Viviana

Ponchia

La nipote scomoda. Figlia del figlio che a forza di scandali ha fatto di tutto per mettersi di traverso alla sua carriera. Ignorata per quattro anni. Diventata un’arma formidabile nelle mani dei Repubblicani che gli davano dell’ipocrita mettendo in dubbio la fama di politico gentile e grandfather-in-chief (nonno in capo, ndr). Alla fine il presidente Usa Joe Biden ha ceduto, anche su pressione del Dna. E venerdì scorso ha parlato pubblicamente di Navy, la bella bambina bionda che lo ha fatto diventare nonno per la settima volta, nata dall’unione del turbolento erede Hunter con Lunden Roberts, un’ex spogliarellista dell’Arkansas conosciuta quando il ragazzo combatteva con la droga e faceva dentro e fuori dai rehab. La piccola non porterà il cognome Biden, non è chiaro se i nonni l’abbiano già incontrata e non è detto che un giorno sia accolta alla Casa Bianca come gli altri sei. Però almeno esce dal buio e dal silenzio grazie a una nota inviata dal presidente alla rivista People: "Nostro figlio Hunter e la madre di Navy stanno lavorando insieme per promuovere una relazione che sia nel migliore interesse della figlia, preservando la sua privacy il più possibile nel futuro. Jill e io vogliamo solo ciò che è meglio per tutti i nostri nipoti, compresa Navy. Non si tratta di una questione politica, è una questione di famiglia".

Purtroppo finisce sempre per essere una questione politica e Joe Biden non è il primo e non sarà l’ultimo ad avere grattacapi dalla discendenza più o meno controllata. Per restare in America, certe cose accadevano già ai tempi dei padri fondatori: prima delle variazioni sul tema di Clinton e della Lewinsky, prima del gossip postumo sui Kennedy, che dalla storia uscirono male, ma fecero di tutto per farlo da incensurati. George Washington, il primo presidente, ebbe per esempio un unico figlio da una storia extraconiugale con la schiava prediletta. E la conferma dell’identità della stirpe non c’è mai stata perché ancora oggi la fondazione che gestisce l’eredità della famiglia rifiuta qualsiasi accertamento genetico.

Non fu da meno Thomas Jefferson, terzo presidente americano, amico di Washinton e con un ruolo fondamentale nella stesura della dichiarazione d’indipendenza: i figli avuti dalla schiava preferita furono addirittura sei. Azzardi di fronte ai quali sbiadiscono le gesta dell’ex senatore democratico John Edwards, candidato vicepresidente per John Kerry nel 2004 e poi pronto ad accettare da Obama qualsiasi incarico: avrebbe avuto una relazione extraconiugale con figlio a carico nei giorni in cui andava in televisione con la moglie malata di cancro, ovviamente ignara di tutto. Biden può dare la colpa al figlio ma sia chiaro che nessuno è al sicuro da se stesso se è finito nel tritacarne persino James Buchanan, l’unico presidente single in carica dal 1857 al 1861, accusato di essere gay e di avere rapporti con il vicepresidente William King.

Ognuno ha la storia che si merita e noi abbiamo avuto la discendenza percepita, non quella effettiva, di Benito Mussolini: almeno sei figli riconosciuti (da Rachele Guidi ebbe Edda, Vittorio, Bruno, Romano e Anna Maria, dall’amante trentina Ida Dalser, titolare di un salone di bellezza, Benito Albino) e altrettanti sospetti (un bambino di nome Glauco dalla segretaria del Popolo d’Italia Bianca Ceccato, un altro Benito e un Virgilio e poi chissà).

Ai francesi sono toccati invece i segreti di Francois Mitterrand, la figlia proibita Mazarine Pingeot rimasta per tanti anni nell’ombra di un uomo troppo ingombrante. Stessa faccia, stesso sguardo, stessa lucidità: "Quando uscivo dall’Eliseo – ha raccontato – mi nascondevo sotto il sedile della macchina. Ero un affronto alla morale e avevo paura di dargli una seccatura parlando di noi. Ma sono cose che succedono spesso, in famiglia".