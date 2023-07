Paradosso spagnolo I popolari hanno vinto Ma è Sanchez che spera di governare ancora

di Riccardo Jannello

La Spagna non decide e quindi rischia di dovere tornare al voto entro l’anno (come accadde nel 2019) per darsi un esecutivo che possa governare senza ricatti. Perché è vero che il Partito Popolare del sessantunenne galiziano Alberto Nunez Feijoo ha vinto le elezioni guadagnando alle Cortes 47 seggi rispetto al 2019 e arrivando a 136, ma la batosta presa dagli ultraconservatori di Vox, che di seggi ne hanno persi 19, fermandosi a 33, fa mancare quella maggioranza assoluta simil-italiana che sembrava dai sondaggi quasi blindata: quota 176 è lontana sette voti e una coalizione così spostata a destra sembra non in grado di raccoglierli. Un grido d’allarme per le Europee del prossimo anno: il destra-centro propugnato da Giorgia Meloni ha avuto una battuta d’arresto che frena entusiasmi e corse in avanti e mette al centro del progetto più i Popolari che non i conservatori. Invece il premier uscente, il socialista Pedro Sanchez, ha sorpreso tutti. Non c’è stata emorragia di voti, anzi il Psoe ha guadagnato due seggi (ne ha 122) rendendo non più un sogno la complicata scalata per la conferma alla Moncloa a patto che la sinistra di Sumar (31 seggi) si accolli la responsabilità dell’alleanza e così facciano anche gli altri partiti indipendentisti: i catalani Junts ed Erc (7 seggi ciascuno) e i baschi Eh Bildu (6) e Partito nazionalista (5). Al Senato la vittoria dei Popolari è invece netta sui socialisti: 143 seggi a 92.

Ma sulla composizione delle alleanze – soprattutto a sinistra – incombe un’incognita giudiziaria che si aggiunge a quella politica (Junts dice che un appoggio a Sanchez "non sarebbe comunque a costo zero" e chiedono amnistia e autodeterminazione) e che riguarda proprio Barcellona. La Corte Suprema di Madrid ha deciso ieri di spiccare un mandato di arresto internazionale per l’ex leader catalano Charles Puigdemont, attualmente Parlamentare europeo al quale era stata tolta l’immunità dovendo rispondere in patria di disobbedienza e malversazione aggravata, una causa aperta nel 2017 quando tentò la carta secessionista della Catalogna. Un processo che sembrava finito nel limbo, ma che ieri ha avuto un nuovo scossone che riguarda anche un altro membro di Junts eletto a Bruxelles, Toni Comin. "Un giorno sei decisivo per formare un governo spagnolo – ha twittato Puigdemont dal suo esilio belga confermando in pratica l’esistenza di un abbozzo di trattativa con Sanchez –, il giorno dopo la Spagna ordina il tuo arresto".

Adesso la posta per appoggiare il governo si alza. Ma Sanchez nel frattempo festeggia danzando sulle note di "Pedro" della nostra Raffaella Carrà davanti alla sede socialista e grida "no pasaran" rivolto ai conservatori. I Popolari sono altrettanto decisi. "Come candidato del partito più votato – ha dichiarato Feijoo – credo che il mio dovere sia aprire il dialogo, guidarlo e cercare di governare il nostro Paese. Il nostro dovere è evitare un periodo di incertezza: nessuno blocchi la Spagna".

Il presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber, gli ha fatto le congratulazioni: "Ottenere 3 milioni di voti in più del 2019 conferisce al Pp un mandato chiaro per formare un governo che rifletta questa volontà di cambiamento. Feijoo ha il nostro pieno supporto". Di tutt’altro avviso Sanchez: "Gli spagnoli sono stati molto chiari: il blocco politico dell’involuzione, del ritorno al passato e dell’abrogazione di tutti i nostri passi avanti negli ultimi quattro anni ha fallito. L’unione fra Pp e Vox è uscita sconfitta, siamo molti di più noi del progresso". A sinistra è quindi decisiva Yolanda Diaz (già ministra ed erede di Podemos, sciolto come neve al sole). A destra Santiago Abascal, leader di Vox, non è soddisfatto. Ha evitato la stampa ma ha ricevuto un telefonata da Giorgia Meloni – che in campagna elettorale si è spesa per lui assieme a Viktor Orban –; l’entourage del leader conservatore nato 47 anni fa a Bilbao la giudica "molto cordiale, fra amici". In Italia le reazioni dividono sinistra e destra, con Renzi che scherza e mette in guardia la premier interrogandola: "La senti questa Vox?".