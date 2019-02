Città del Vaticano, 5 febbraio 2019 - Il Papa solleva il velo degli abusi sessuali sulle suore per mano di preti e vescovi. A bordo del volo di ritorno dal viaggio negli Emirati Arabi – dove oggi, primo Papa nella storia, davanti a oltre 170mila fedeli, ha celebrato messa in pubblico –, Francesco confida ai giornalisti che le violenze del clero ai danni delle religiose sono “un problema” nella Chiesa su cui già si sta intervenendo, sospendendo i colpevoli", anche se “voglio andare avanti e bisogna fare di più”. Senza esitare a sciogliere quelle congregazioni nelle quali “è entrata la corruzione, anche sessuale”. Sul punto il Pontefice porta ad esempio positivo la decisione del predecessore, Benedetto XVI, di prendere provvedimenti restrittivi sulle Francescane dell’Immacolata che, secondo alcune denunce, erano costrette a prostituirsi dal loro fondatore.

“Dentro la Chiesa – riconosce Francesco, trattando degli abusi sessuali del clero sulle consacrate – ci sono stati dei chierici che hanno fatto questo, in alcune civiltà in maniera più forte di altre. Non è che tutti fanno quello: ci sono stati sacerdoti, anche vescovi che l’hanno fatto. E credo che si faccia ancora, non è che una volta che ci si accorge poi la cosa finisce". Il Papa riconduce il fenomeno delle violenze sulle suore entro una cornice culturale sfavorevole al sesso femminile. "Il maltrattamento delle donne - argomenta mentre il boeing della Ethiad Airways fa rotta verso Roma - è un problema culturale. Oserei dire che l'umanità non è ancora maturata, la donna è considerata di 'seconda classe'".

Sarà l'onda lunga della campagna internazionale MeToo, che ha dato forza a inchieste giornalistiche ad hoc (come quella dell'estate scorsa pubblicata sul quotidiano francese 'Le Parisien'), sta di fatto che l'attenzione dei vertici ecclesiali sul dramma delle suore violentate sessualmente dal clero è salita di livello. Prova ne sono le misure adottate dalla Santa Sede contro presuli accusati di abusi così vergognosi. Prima la rimozione, a settembre, del vescovo indiano di Jalandhar, monsignor Franco Mulakkal, accusato di aver stuprato più volte una ex superiore di una congregazione religiosa, quindi la decisione dell'ex Sant'Uffizio, una decina di giorni fa, di sollevare dall'incarico (nelle more di un processo canonico ancora in corso) il teologo austriaco, Hermann Geissler, fino ad allora capo ufficio dello stesso dicastero. Su quest'ultimo pende una denuncia (giunta in Santa Sede nel 2014) di una giovane tedesca, Doris Wagner, che, nel 2009, prima di lasciare il velo e sposarsi, sarebbe stata molestata dallo stesso prete in confessionale.

La stessa Unione internazionale delle superiori generali (Uisg), l'organismo di vertice delle suore a livello mondiale, nel novembre scorso non ha esitato a invitare le religiose a denunciare, alle autorità civili e a quelle canoniche, qualsiasi forma di abuso subito da chierici. Una presa di posizione coraggiosa che tuttavia non ha trovato un'eco adeguata da parte della maggioranza delle singole congregazioni femminili. Paura di ritorsioni, prudenze, il persistere nell'immaginario collettiivo cattolico dell'idea della donna tentatrice (come Eva) sono possibili chiavi di lettura per spiegare la posizione di chi, all'interno della Chiesa, vuole mantenere questo tema scottante sotto traccia.

Da trent'anni a questa parte, ossia da quando suor Maura O'Donohue e suor Marie McDonald, in due distinti rapporti riservati alla Santa Sede (sarà la rivista americana 'National Catholic Reporter' a diffonderne i contenuti nel 2011), per la prima volta accessero i riflettori sulle violenze inferte a religiose (africane) da predatori sessuali che le ritenevano più 'sicure' dal punto di vista del rischio di contagio da Hiv. Più esplicita fu suor Rita Mbosho Kongo, teologa congolese, che nel 2015, in un seminario internazionale promosso dall'Osservatore Romano (di recente tornato sul tema nel suo supplemento femminile), sollevò l'orrore della religiose costrette a vendersi o abusate da ecclesiastici e poi abbandonate dalle loro congregazioni.

Fra meno di venti giorni (21-24 febbraio) il Papa si riunirà con i presidenti dei vescovi di tutto il mondo per definire una risposta unica e incisiva contro la piaga degli abusi sessuali sui minori. Da più parti nella Chiesa sta maturando l'idea che quella possa essere l'occasione per approfondire anche il nodo delle suore violentate da chierici. Quasi tre su dieci, stando alle stime delle femministe cattoliche di Voices of faith.