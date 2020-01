Roma, 12 gennaio 2020 - "Il celibato è indispensabile. Non posso tacere". Lo mette nero su bianco Benedetto XVI, papa emerito, che insieme al cardinale Robert Sarah ha scritto un libro in merito alla questione del matrimonio per i preti. Del volume, in uscita il 15 gennaio, Le Figaro pubblica alcune anticipazioni. Il celibato dei sacerdoti "ha un grande significato", scrive Joseph Ratzinger, ed è necessario "perché il nostro cammino verso Dio possa restare il fondamento della nostra vita".

Sull sfondo della pubblicazione il recente sinodo sull'Amazzonia in cui è stata proposta l'ordinazione sacerdotale dei diaconi permanenti per la regione sudamericana. Ipotesi su cui Papa Francesco sta riflettendo e su cui si pronuncerà in una esortazione apostolica post sinodale.

In materia di celibato, il predecessore di Bergoglio ha le idee chiare, espresse nel libro dal titolo "Dal profondo del nostro cuore", edito dalla casa editrice francese Fayard, nato - come si legge nell'introduzione scritta sempre a quattro mani con Sarah - "in questi ultimi mesi, mentre il mondo risuonava del frastuono creato da uno strano sinodo dei mass media che prendeva il posto del sinodo reale".