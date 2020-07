Città del Vaticano, 23 luglio 2020 - A prima vista la Santa Sede dà scacco matto al clericalismo nelle parrocchie. Consentire anche ai laici di celebrare battesimi, matrimoni e funerali ha il sapore della novità assoluta per buona parte dei credenti italiani secondo i quali la Chiesa inizia e finisce col prete. A lui si chiede di sposarci e accompagnare nell’ultimo viaggio il caro estinto, per tradizione più che per convinzione. Per il resto in parrocchia non ci si mette piede. O quasi.

Eppure, al di là della percezione popolare, l'ultima istruzione della Congregazione per il Clero non è proprio un fulmine a ciel sereno. Non tanto, perché i sacramenti impartiti dai laici siano un'eccezione, accessibile a condizioni assai stringenti, quanto piuttosto, perché il documento non introduce novità normative. La sua forza semmai sta nel chiarire l'esistente, poco conosciuto e disatteso qui da noi, meno in Sud America dove il protagonismo laicale da tempo è una realtà..

Ancora una volta le novitá pastorali nella Chiesa di Francesco passano per la via angusta della continuitá normativa. La creativitá, a cui il Papa richiama i fedeli nella sua magna carta, l'esortazione Evangelii gaudium (2013), si serve in primis dei margini di manovra concessi dal diritto canonico vigente. È stato così con l'apertura sulla comunione ai divorziati risposati, per la quale si è fatto leva sul discernimento di una reale sussistenza del peccato mortale; è così per l'istruzione sulle parrocchie che porta a galla regole disperse nei fondali del Codice di diritto canonico del 1983. Il discorso poteva essere diverso per il Sinodo dei vescovi sull'Amazzonia. Bergoglio, avendo le spalle coperte dal voto favorevole dei due terzi dell'assise, avrebbe potuto dare il lá all'ordinazione di uomini sposati e introdurre ministeri femminili. E, invece, hanno prevalso le resistenze curiali.

Sta di fatto che la riforma missionaria delle parrocchia, nell'ottica di una maggiore corresponsabilitá fra laici, religiosi e chierici, si mostra spuntata. Il documento sottolinea il legame fra la parrocchia e le chiese domestiche dei primi secoli, in cui le famiglie giocavano un ruolo fondamentale (si pensi ai santi Aquila e Priscilla), ricorda che anche i laici possono predicare dall'altare, anche qui in forma straordinaria. Tuttavia, poi, li si lascia seduti fra i banchi al momento dell'omelia domenicale, nonostante il crescente problema di quei preti sfibrati dalla ridda di celebrazioni eucaristiche officiate in parrochie distanti anche decine di chilometri.

Per non parlare dell'ufficio del parroco che la Congregazione per il clero impone sia ricoperto da un presbitero, senza deroghe peer diaconi o coppie di provata fede. Ma andarlo a scovare un prete oggi, data la costante e drammatica crisi delle vocazioni (-16% dal 1990, solo in Italia). Dovendo gestire dalle due alle tre parrocchie ciascuno, si trovano sacerdoti 'più in auto che in canonica' (copyright di un cardinale bergogliano). Eppure il governo-servizio di una parrocchia non tocca il munus sanctificandi di per sé specifico dei preti. In altri termini, qui non si tratta di consacrare il pane e il vino a corpo e sangue di Cristo. Si tratta piuttosto di dare un futuro alla comunitá simbolo del popolo di Dio, così come intesa dal Concilio di Trento in avanti (1545-1563). Di salvare la vita piena, effettiva delle parrocchie. Altrimenti il rischio è di far rientrare dalla finestra quel clericalismo che ci si prefigge di far uscire dalla porta.