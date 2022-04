Papa, nella messa di Pasqua anche una preghiera in ucraino. Benedizione Urbi et Orbi: live

Città del Vaticano, 17 aprile 2022 - Nelle preghiere dei fedeli, alla Messa di Pasqua presieduta da Papa Francesco a Piazza San Pietro, c'è anche una invocazione in ucraino: Dio "conceda ai nostri fratelli e sorelle defunti di partecipare alla Pasqua eterna". Le preghiere sono state pronunciate anche in arabo, cinese, tedesco e inglese. Anche ieri sera il Papa, a braccio, al termine dell'omelia nella Veglia pasquale ha annunciato in ucraino 'Cristo è risorto'. In Basilica il sindaco ucraino di Melitopol che era stato sequestrato dai russi e poi rilasciato.

Questa mattina messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Papa Francesco per la Pasqua: "Lo spirito pasquale rinnova nelle coscienze l'invito a mantenere viva la speranza e saldo l'impegno per una pace fondata sulla giustizia, mentre il messaggio che Vostra Santità instancabilmente diffonde a difesa della dignità della persona costituisce per tutti, credenti e non credenti, una feconda fonte di ispirazione all'impegno per l'altro e verso l'altro".