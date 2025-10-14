Il Papa al Quirinale, Mattarella: “Due Stati unica soluzione per la pace a Gaza”

Roma, 14 ottobre 2025 – Bisogna "rilanciare la soluzione di uno stato per ciascuno per i due popoli, l'unica condizione per pace e sicurezza duratura". E’ questo – parlando della tregua a Gaza – il fulcro del messaggio diffuso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine di un colloquio privato con Papa Leone XIV, recatosi al Quirinale.

Dopo i 30 minuti di faccia a faccia il Pontefice e il Capo dello Stato si sono scambiati i doni. Prevost ha donato al Presidente una copia della Dilexi Te e un mosaico del Colosseo della scuola vaticana, Mattarella ha donato al Pontefice un'acquaforte del XVII secolo e una biografia di Santa Rosa da Lima. Il Capo dello Stato e Prevost si sono recati quindi nella Cappella dell'Annunziata, nota anche per ospitare la Madonna del Cucito di Guido Reni.

"E' un privilegio e motivo di grande emozione accoglierla al Quirinale. Questa cerimonia vuol suggellare il legame imprescindibile tra Santa Sede e Italia", ha esordito Mattarella nella dichiarazione dopo l’incontro.

Papa Leone XIV e il presidente della Repubblica Mattarella

"Viviamo tempi di grande difficoltà, il secondo dopo guerra aveva saputo puntare sul multilateralismo, sistema che sembra progressivamente accantonato. La logica del più forte sembra talvolta prevalere. Dignità di gruppi e popoli sono sovente calpestati", ha aggiunto il presidente della Repubblica.

"Non vogliamo arrenderci a una prospettiva di una società dominata da oligarchi, dominata dal censo", ha continuato il Capo dello Stato.

"A fare le spese di un mondo nel quale la convivenza pacifica è messa così in pericolo, sono sempre i più vulnerabili, soprattutto bambini e giovani. Non è accettabile che venga sottratto il futuro a intere generazioni. Spesso a pagare un prezzo alto nelle guerre sono le comunità cristiane, prese di mira per il ruolo di stabilizzazione e di moderazione che tradizionalmente esercitano, in particolare nel Vicino Oriente", ha detto Mattarella rivolgendosi a Papa Leone XIV.

"Oggi c'è "una scintilla di speranza" - come Vostra Santità ha rimarcato - che va sostenuta con convinzione. La liberazione degli ostaggi rimasti in vita è di grande valore e coinvolge quanti hanno a cuore civiltà e dignità delle persone, rivolgendo un pensiero a coloro che sono morti in quella crudele condizione di prigionia. Il cessate il fuoco a Gaza consente di iniziare a porre riparo a quella popolazione civile, così provata da brutale sofferenza", è ancora il messaggio di Mattarella, che ha poi parlato anche della guerra in Ucraina dove “l'aggressione russa su larga scala, a distanza di quasi quattro anni, continua a mietere vittime civili innumerevoli, a seminare morte e distruzione, a gettare una inquietante ombra di insicurezza sull'intero continente europeo".

La "pace comincia da ognuno di noi" e "per questo è cosi essenziale disarmare gli animi e le parole. Fuggire dall'esaltazione dei contrasti", ha concluso Mattarella.

L’intervento del Papa

E’ stata poi la volta della dichiarazione del Papa che, nel suo discorso al Quirinale, ha sottolineato "il forte legame che unisce la Sede di Pietro al popolo italiano" e i "cordiali rapporti bilaterali che intercorrono tra l'Italia e la Santa Sede, stabilmente improntati a sincera amicizia e fattiva mutua collaborazione. Si tratta, del resto, di un felice connubio che ha le sue radici nella storia di questa Penisola e nella lunga tradizione religiosa e culturale di questo Paese". Prevost ha ringraziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella "per l'invito a venire qui, al Quirinale, Palazzo a cui tanto sono legate la storia della Chiesa Cattolica e la memoria di numerosi Pontefici".

"Come purtroppo appare evidente, viviamo tempi in cui, assieme a tanti segni di speranza, molte sono le situazioni di grave sofferenza che feriscono l'umanità a livello mondiale e richiedono risposte urgenti e al tempo stesso lungimiranti", ha continuato Papa Leone. "Il primo impegno che, in proposito, desidero richiamare, è quello per la pace", ha sottolineato il Pontefice.

Prevost ha poi rivolto l’attenzione alle famiglie, parlando del “notevole calo della natalità”: "Vorrei sottolineare l'importanza di garantire a tutte le famiglie il sostegno indispensabile di un lavoro dignitoso, in condizioni eque e con attenzione alle esigenze legate alla maternità e alla paternità”. E ancora: "Facciamo tutto il possibile per dare fiducia alle famiglie, soprattutto alle giovani famiglie, perché possano guardare serenamente al futuro e crescere in armonia", ha aggiunto il Pontefice.

Il Papa, nel discorso al Quirinale, ha anche sottolineato "la fondamentale importanza, ad ogni livello, del rispetto e della tutela della vita, in tutte le sue fasi, dal concepimento all'età avanzata, fino al momento della morte. Auspico che continui a crescere questa sensibilità - ha detto il Pontefice -, anche per ciò che riguarda l'accessibilità delle cure mediche e dei medicinali, secondo le necessità di ciascuno".