Papa Leone XIV: "L'informazione è un bene pubblico che tutti dovremmo tutelare”

Città del Vaticano, 9 ottobre 2025 - "Il mondo ha bisogno di un'informazione libera, rigorosa, obiettiva". Lo ha sottolineato Papa Leone XIV ricevendo in udienza i partecipanti alla 39esima Conferenza dell'Associazione Minds International, global network di agenzie di stampa. Il Pontefice ha ricordato il monito della storica e filosofa statunitense Hannah Arendt per la quale "il suddito ideale del regime totalitario non e' il nazista convinto oppure il comunista convinto, ma la persona per la quale non c'è più differenza tra realtà e finzione, tra il vero e il falso" (Le origini del totalitarismo). "Con il vostro lavoro, paziente e rigoroso, voi potete essere un argine a chi, attraverso l'arte antica della menzogna, punta a creare contrapposizioni per comandare dividendo; un baluardo di civiltà rispetto alle sabbie mobili dell'approssimazione e della post-verita'", ha sottolineato il Pontefice.

"L'economia della comunicazione non può e non deve separare il proprio destino dalla condivisone della verità. Trasparenza delle fonti e della proprietà, accountability, qualità, obiettività sono le chiavi per restituire ai cittadini il loro ruolo di protagonisti del sistema, convincendoli a pretendere un'informazione degna di questo nome". "Mi raccomando: non svendete mai la vostra autorevolezza!", è l'appello di Leone ai presenti.

Per il Papa è un "paradosso che nell'era della comunicazione le agenzie di informazione e di comunicazione attraversino un periodo di crisi". "E che anche i fruitori dell'informazione siano in crisi essi stessi, scambiando spesso il falso per vero, ciò che è autentico con ciò che è invece artefatto. E tuttavia, nessuno oggi dovrebbe poter dire 'non sapevo', ha affermato Leone che ha incoraggiato il global network a continuare il suo servizio "così importante" esortando anche "i momenti di incontro associativo", che "permettono di riflettere insieme".

"L'informazione è un bene pubblico che tutti dovremmo tutelare. Per questo, ciò che è davvero costruttivo è l'alleanza tra i cittadini e i giornalisti all'insegna dell'impegno per la responsabilità etica e civile. Una forma di cittadinanza attiva è quella di stimare e sostenere gli operatori e le agenzie che dimostrano serietà e vera libertà nel loro lavoro. Allora si verifica un circolo virtuoso che fa bene al corpo sociale", ha aggiunto Leone.

"Gli algoritmi generano contenuti e dati in una dimensione e con una velocità che non si era mai vista prima. Ma chi li governa? L'intelligenza artificiale sta cambiando il modo con cui ci informiamo e comunichiamo, ma chi la guida e a quali fini? Dobbiamo vigilare perché la tecnologia non si sostituisca all'uomo, e perché l'informazione e gli algoritmi che oggi la governano non siano nelle mani di pochi".

E ancora: "Occorre liberare la comunicazione dall'inquinamento cognitivo che la corrompe, dalla concorrenza sleale, dal degrado del cosiddetto click bait". Il Pontefice ha osservato che "le agenzie di stampa sono in prima linea, chiamate ad agire nell'attuale contesto comunicativo secondo principi - purtroppo non sempre condivisi - che coniugano la sostenibilità economica dell'impresa con la tutela del diritto a una informazione corretta e plurale". Leone ha anche ricordato il suo predecessore Francesco che sottolineava: "Abbiamo bisogno di imprenditori coraggiosi, di ingegneri informatici coraggiosi, perché non sia corrotta la bellezza della comunicazione".