L’appello di Papa Leone alla Fao: “La battaglia contro la fame è di tutti”

Roma, 16 ottobre 2025 - "Esprimo a tutti i popoli della terra il mio più fervido desiderio che la pace regni ovunque. Il cuore del Papa, che non appartiene a lui stesso, ma alla Chiesa e, in un certo senso, a tutta l'umanità, mantiene viva la fiducia che, se la fame sarà sconfitta, la pace sarà il terreno fertile da cui nascerà il bene comune di tutte le nazioni". Sono le parole di Papa Leone che, questa mattina, ha visitato la Sede della FAO in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione e della Celebrazione dell'80° anniversario della fondazione dell'Organizzazione. "Ottant'anni dopo la fondazione della FAO, la nostra coscienza deve interrogarci ancora una volta di fronte alla tragedia sempre attuale della fame e della malnutrizione. - ha detto Papa Leone nel suo intervento - Porre fine a questi mali non è solo responsabilità di imprenditori, funzionari pubblici o politici. È un problema alla cui soluzione dobbiamo contribuire tutti: agenzie internazionali, governi, istituzioni pubbliche, Ong, enti accademici e società civile, senza dimenticare ogni individuo, che deve vedere nella sofferenza altrui qualcosa di proprio. Chi soffre la fame non è uno sconosciuto. È mio fratello e mia sorella, e devo aiutarlo senza indugio", ha aggiunto.

Papa Leone XIV interviene in occasione dell'80° anniversario della FAO presso la sede della FAO

"Con rinnovata urgenza, oggi siamo chiamati a rispondere a una domanda fondamentale: a che punto siamo nella lotta contro la piaga della fame che continua a flagellare atrocemente una parte significativa dell'umanità?". E' l'appello di Papa Leone XIV nel suo discorso in spagnolo alla Fao.

"Gli scenari dei conflitti attuali hanno fatto riemergere l'uso del cibo come arma da guerra", continua il Papa sottolineando che "sembra allontanarsi sempre più quel consenso espresso dagli Stati che considera un crimine di guerra la fame deliberata, come pure l'impedire intenzionalmente l'accesso al cibo a comunità o interi popoli. Il diritto internazionale umanitario vieta senza eccezioni di attaccare civili e beni essenziali per la sopravvivenza delle popolazioni". "Con dolore, siamo testimoni dell'uso continuo di questa crudele strategia che condanna uomini, donne e bambini alla fame", "non possiamo continuare così", occorre "porre rimedio a questo scandalo".

La "battaglia" alla fame nel mondo "appartiene a tutti", "rafforziamo il nostro entusiasmo per porre rimedio a questo scandalo!", è ancora l’appello del Pontefice nel suo discorso. "Non soffermiamoci sull'idea che la fame sia solo un problema da risolvere. Piuttosto, è un grido che sale al cielo e richiede una risposta rapida da parte di ogni nazione, di ogni organizzazione internazionale, di ogni ente regionale, locale o privato. Nessuno può essere escluso dalla lotta incessante contro la fame. Questa battaglia appartiene a tutti", ha sottolineato Prevost.