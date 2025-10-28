Il Papa denuncia l’emergenza educativa: “Disarmiamo il linguaggio, costruiamo ponti e non muri”

Città del Vaticano, 28 ottobre 2025 – Mai come adesso bambini e giovani sono esposti “a fragilità inedite“. C’è bisogno di educare a un linguaggio non violento, di costruire ponti e non muri, per una “pace disarmata e disarmante“. Anche perché “nessun algoritmo potrà sostituire ciò che rende umana l’educazione: poesia, ironia, amore, arte, immaginazione, la gioia della scoperta e perfino l’educazione all’errore come occasione di crescita”. Papa Leone XVI rilancia il Patto educativo globale del predecessore Francesco, pubblicando la lettera apostolica Disegnare nuove mappe di speranza, a 60 anni dalla dichiarazione del Concilio Vaticano II, Gravissimum educationis incentrata sull’educazione cristiana.

Nel contesto attuale, gravato da una vera e propria “emergenza educativa”, Prevost si pone in scia sia al documento conciliare, sia al magistero bergogliano, aggiungendo tre priorità in linea con le urgenze dei nostri giorni. “La prima riguarda la vita interiore – scrive il Pontefice –: i giovani chiedono profondità; servono spazi di silenzio, discernimento, dialogo con la coscienza e con Dio”. A ciò si aggiunge la sfida dell’Intelligenza artificiale. “Formiamo all’uso sapiente delle tecnologie e dell’IA – è l’appello –, mettendo la persona prima dell’algoritmo e armonizzando intelligenze tecnica, emotiva, sociale, spirituale ed ecologica”. Da ultimo la richiesta di disarmare il linguaggio per non alimentare contrapposizioni, tensioni e polemiche, tutti ingredienti di cui strabocca il piatto della nostra quotidianità.

Il documento vuole essere una sorta di bussola per chi, nella famiglia come nella società, fa proprio il mandato educativo cristiano, da leggersi come “un’opera corale“ e inquadrabile nell’ambito globale dell’azione primaria della Chiesa: la salus animarum. Per fugare ogni dubbio Prevost fa propria la lezione classica di Platone e della sua Apologia di Socrate, quando scrive che educare “è prendersi cura dell’anima, è un mestiere di promesse: tempo, fiducia, competenza, giustizia e misericordia”. La verità, ricorda il Papa, “si ricerca in comunità e ogni uomo ha bisogno dell’aiuto dell’altro per avanzare nel cammino”. Tradotto, nessuno si salva (e cresce) da solo.

Per educare servono reti per imboccare i sette percorsi tracciati da Bergoglio, in quella che Prevost definisce “un’eredità profetica”. Questi itinerari, chiarisce, “restano la nostra base: porre al centro la persona; ascoltare bambini e giovani; promuovere la dignità e la piena partecipazione delle donne; riconoscere la famiglia come prima educatrice; aprirsi all'accoglienza e all'inclusione; rinnovare l'economia e la politica al servizio dell'uomo; custodire la casa comune”. Quanto poi alle scuole cattoliche, il Papa avanza un richiamo specifico, affinché non si dimentichino i poveri, quasi a mettere in connessione la stessa lettera apostolica alla sua recente esortazione Dilexi te sul legame inscindibile fra fede e carità. “Serve coraggio nel garantire accesso ai più poveri, nel sostenere famiglie fragili, nel promuovere borse di studio e politiche inclusive – afferma il Pontefice –. La gratuità evangelica non è retorica: è stile di relazione, metodo e obiettivo“.