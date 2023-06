Papa in ospedale, le condizioni migliorano Ma i medici gli ’vietano’ di dire l’Angelus

Il Papa sta meglio, è senza febbre e da ieri è passato dalla dieta idrica a quella semiliquida. "Per il Papa i parametri sono regolari ma sono necessari sforzi minimi e di conseguenza gli è stato chiesto di soprassedere alla celebrazione dell’Angelus", ha detto, nel punto stampa al Policlinico Gemelli di Roma, il chirurgo Sergio Alfieri, a capo della equipe che è intervenuta per risolvere un laparocele addominale. Niente saluti oggi dal balconcino del decimo piano dell’ospedale né dalla finestra della sua stanza. E neanche un video o un audio da trasmettere. È la prima volta nel pontificato che accade perché, anche durante i mesi di isolamento per il Covid, papa Francesco si è fatto vedere dai fedeli, durante la preghiera mariana, attraverso il video. A Bergoglio i medici e il suo assistente personale hanno chiesto di fare meno sforzi possibili.