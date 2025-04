Centinaia in coda per visitare la tomba di Francesco. Chi sono gli altri Papi sepolti a Santa Maria Maggiore

Roma, 27 aprile 2025 – Dopo il bagno di folla di ieri, con oltre 400mila persone ai funerali di Papa Francesco (250mila in piazza San Pietro e 150mila lungo il percorso fino alla basilica di Santa Maria Maggiore) l’ondata di affetto per il pontefice delle periferie non si ferma. Dalle 7 di questa mattina sono iniziate le visite dei fedeli alla tomba di Francesco nella basilica mariana dove ha scelto di essere tumulato. Già prima dell'apertura, centinaia di romani, pellegrini e religiosi si erano messi in fila per rendere omaggio al Pontefice.

Il pellegrinaggio dei cardinali

Nel pomeriggio, alle 16, ci sarà la visita dei cardinali che andranno in pellegrinaggio alla tomba di Bergoglio dopo il passaggio dalla Porta Santa. L'ultimo ingresso alla basilica sarà permesso alle 18.30. La tomba si trova nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza ed è situata nei pressi dell'Altare di San Francesco. Per realizzarla è stato utilizzato marmo di provenienza ligure, terra di origine dei nonni del pontefice, arricchito con la sola scritta 'Franciscus' e la riproduzione della sua croce pettorale.

Gli altri Papi sepolti a Santa Maria Maggiore

Francesco è l'ottavo Papa sepolto nella basilica di Santa Maria Maggiore e la sua tomba si trova accanto a quella di Onorio III, il Pontefice che diede la regola bollata ai francescani. San Francesco andò da Onorio III che gli approvò la regola e fu a lui che chiese l'indulgenza della Porziuncola. A Santa Maria Maggiore è sepolto anche il primo Papa francescano, Niccolò IV, che fece eseguire a Jacopo Torriti il bellissimo mosaico absidale di Cristo che incorona la Madonna.

Intanto oggi, nel secondo giorno dei Novendiali, alle 10.30, sul sagrato della basilica di San Pietro ci sarà la celebrazione eucaristica in suffragio di papa Francesco, presieduta dal cardinale Pietro Parolin, già segretario di Stato. Le celebrazioni dei Novendiali sono aperte a tutti, ma prevedono, ogni giorno, la partecipazione di un gruppo diverso, ''tenuto conto dei suoi legami con il Romano Pontefice'', come stabilisce l'Ordo Exsequiarium Romani Pontificis. Nel secondo giorno sono invitati in modo particolare i dipendenti e i fedeli della Città del Vaticano. In questa celebrazione saranno presenti anche gli adolescenti a Roma per il Giubileo a loro dedicato.