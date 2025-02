Papa Francesco: notte tranquilla dopo la crisi. Ultime notizie sulle sue condizioni

Roma, 23 febbraio 2025 – Papa Francesco ha trascorso una “notte tranquilla”. La nota scarna della sala stampa Vaticana, diffusa stamani intorno alle 8.30, rassicura – per il momento – sulle condizioni del Pontefice, definite “critiche” ieri dopo una crisi respiratoria.

Bergoglio è ricoverato dal 14 febbraio scorso al Policlinico Gemelli di Roma, con una polmonite bilaterale insorta dopo una bronchite amsatica.

La situazione resta grave e la prognosi riservata. Al momento l’evoluzione della malattia è incerta., rispetto a qualche giorno fa le sue condizioni sono peggiorate ma non sono irreversibili, spiegano gli esperti. Ieri il Santo Padre ha avuto bisogno del supporto dell’ossigeno artificiale per respirare dopo una crisi asmatica più lunga del solito. Gli esami del sangue hanno anche riscontrato una piastrinopenia, ovvero un livello di piastrine nel sangue basso, che aumenta i rischi di emorragia. Per questo è stato sottoposto a una trasfusione.

Notizia in aggiornamento