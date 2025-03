Papa Francesco, le ultime notizie: notte tranquilla

Roma, 8 marzo 2025 – Papa Francesco ha passato una notte tranquilla. Lo comunica la Santa Sede in una nota diffusa intorno alle 8.30 in cui si riferisce che il Pontefice sta ancora riposando. Per oggi è atteso il nuovo bollettino dei medici. Ieri le sue condizioni erano state definite stabili seppure nella “complessità del quadro” clinico. Negli ultimi giorni il Santo padre non ha accusato crisi respiratorie ma la prognosi resta riservata. Dopo tre settimane di ricovero, giovedì Bergoglio ha voluto far sentire la sua flebile voce, provata da bronchite e polmonite e dagli episodi di broncospasmo, con un audiomessaggio registrato il giorno stesso e diffuso in piazza San Pietro.

Candele e disegni per Papa Francesco sotto la statua di Giovanni Paolo II, davanti al Policlinico Gemelli di Roma (Ansa)

Notizia in diretta