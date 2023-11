Papa Francesco sottoposto a Tac al Gemelli, escluse complicazioni polmonari

Città del Vaticano, 25 novembre 2023 - “Nelle prime ore del pomeriggio Papa Francesco si è sottoposto a una Tac all'Ospedale Gemelli Isola a Roma, per escludere il rischio di complicazioni polmonari. L'esame ha dato esito negativo e il Papa è rientrato a Casa Santa Marta”. Lo comunica la Sala stampa vaticana, che questa mattina aveva annunciato l'annullamento delle udienze del Pontefice per via di un leggero stato influenzale.