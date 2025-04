Papa Francesco visita a sorpresa a San Pietro: voleva ringraziare le restauratrici della basilica

Roma, 10 aprile 2025 - Visita a sorpresa di Papa Francesco a San Pietro: voleva vedere di persona il risultato degli ultimi restauri nella basilica, che verranno presentati ufficialmente domani a tutto il mondo. È apparso sorridente e di buon umore, segno di una ripresa fisica e psicologica dopo la difficile malattia. La convalescenza non è ancora finita, dopo i quaranta giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, ma la sua proverbiale voglia di vivere è più forte di tutto e Francesco non ha resistito a una delle sue proverbiali improvvisate.

Spinto sulla carrozzina dall'infermiere personale Massimiliano Strappetti, il Pontefice si è presentato senza l’abito talare. Aveva i naselli per l'ossigeno ed era avvolto in un plaid con una maglia della salute di lana e i pantaloni neri, come mostrano alcuni video del momento del blitz a sorpresa. Con la sua solita gentilezza. ha voluto ringraziare di persona le restauratrici che si stanno prendendo cura degli inestimabili tesori artistici della basilica

“Si conferma il Papa delle sorprese”

Il Papa ha aspettato che finisse la messa di mezzogiorno per scendere in basilica. Da quanto si apprende, Bergoglio non avrebbe avvisato nessuno della sua visita, il suo obiettivo era solo vedere i preparativi in corso per accogliere i riti della Settimana Santa. Ha salutato i restauratori, per lo più donne, che apportavano gli ultimi ritocchi prima della presentazione della fine dei restauri che verrà fatta domani alla stampa internazionale. Poi si è recato a pregare sulla tomba di San Pio X al quale Papa Francesco è molto devoto.

Nessuno sapeva della visita: perfino il cardinale arciprete della basilica, Mauro Gambetti, è stato preso alla srovvista, tanto da non essere presente all'arrivo del Papa. "Si conferma il Papa delle sorprese e sono, secondo me, tutti segnali di una bella ripresa", commenta padre Enzo Fortunato.

La stretta di mano tra l’emozione delle restauratrici

Oggi dunque si è recato in basilica dietro la Cattedra e alla tomba di San Pio X dove stanno terminando i restauri, dopo quelli eseguiti per il Baldacchino e la Gloria. Dietro un separé, per evitare gli sguardi curiosi di fedeli e pellegrini, c'erano Michela e Lorena, due giovani restauratrici, che stavano ultimando le ultime rifiniture sul monumento di Urbano VIII Barberini. Una di loro si è resa conto della presenza di Papa Francesco e lo ha salutato da lontano. Lui allora le ha fatto cenno di avvicinarsi per salutarla di persona.

"Ho le mani fredde", si è scusata la giovane, ma il Papa ha voluto stringergliele lo stesso. Poi ha ringraziato e fatto i complimenti per il lavoro a tutta la squadra che era emozionatissima. Si è informato anche sulla vita in basilica, in queste settimane sempre più affollata considerato il Giubileo e l'avvicinarsi delle feste di Pasqua. Poi è tornato a Santa Marta passando per la Porta della Preghiera, da dove era arrivato.

Com’era vestito: quel plaid al posto dell’abito bianco

Il Papa non indossava l'abito bianco con la papalina, ma una maglietta bianca a maniche lunghe, i pantaloni neri e sopra era coperto con plaid a righe. Nelle immagini che stanno circolando, si vede il papa in carrozzina che incontra un bambino. Francesco gli chiede il

nome e il piccolo poi lo saluta "Hi Papa" (Ciao Papa).

Ieri un altro fuoriprogramma: l'incontro a Santa Marta con Carlo e Camilla. Un saluto lampo di appena una ventina di minuti, nel pomeriggio, ma molto cordiali: nella foto diffusa oggi appare sorridente e senza i naselli dell'ossigeno.

Parteciperà ai riti di Pasqua?

Tutto lascia presagire che Papa Francesco si stia preparando ai riti di Pasqua. Difficile immaginare una sua partecipazione attiva – sicuramente non alla Via Crucis e alle celebrazioni all’aperto – ma un modo per fare sentire la sua vicinanza ai fedeli lo starà sicuramente pensando.

Secondo quanto si apprende da fonti vaticane, si sta studiando anche come possa celebrare quest'anno il Giovedì Santo, con il tradizionale rito della lavanda dei piedi. Negli anni passati

Francesco ha scelto sempre un luogo simbolo, dalle carceri ai centri di accoglienza per migranti. C’è da aspettarsi una sorpresa anche quest'anno, considerato che la messa in Coena Domini non figura ancora nel calendario dei riti vaticani comunicati ufficialmente dalla sala stampa vaticana.