Papa Francesco in lieve miglioramento, anche nell’uso della parola

Roma, 28 marzo 2025 – Papa Francesco migliora sempre di più. I medici riferiscono esami del sangue nella norma e la riduzione dell’uso dell’ossigeno ad alti flussi. La sala stampa vaticana riferisce di "lievi miglioramenti" anche "sulla ripresa della parola". La situazione dal punto di vista medico "è stazionaria"

Il dolore per il terremoto in Myanmar e Thailandia

La convalescenza quindi va avanti e nonostante il pontefice non riceva visite, mantiene il suo "umore buono". Nel frattempo, il Papa “è stato informato del terremoto che ha colpito Myanmar e Thailandia” ed è "profondamente addolorato" per la perdita di vite umane e per la "diffusa devastazione". In un telegramma inviato alle autorità di entrambi i Paesi, fa sapere di pregare per “le anime dei defunti” e per il personale sanitario, assicurando la “sua vicinanza spirituale a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia".

L’Angelus sarà solo diffuso

Per domenica, si prevede che il testo dell'Angelus venga solo diffuso, come avvenuto già precedentemente. Nessuna indicazione su un possibile affaccio dalla finestra del Palazzo apostolico, anche di pochi minuti, sull'esempio di domenica scorsa dall’ospedale Gemelli. E sempre la sala stampa della Santa Sede precisa che "è prematuro porsi il problema" anche sulla presenza del pontefice per le celebrazioni di Pasqua (con la tradizionale benedizione Urbi et Orbi) o per la messa di canonizzazione di Carlo Acutis, prevista per il 27 aprile. "Si deciderà più avanti sulla base dei miglioramenti", è stata la risposta del Vaticano a chi chiedeva se la presenza di Francesco fosse indispensabile dal punto di vista canonico.