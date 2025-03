Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla. Le news sulla condizioni di salute

Roma, 12 marzo 2025 – Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla. Lo ha reso noto la sala stampa vaticana, in attesa del nuovo bollettino medico che sarà diffuso oggi dopo un giorno di pausa. Le condizioni del pontefice "appaiono stabili e in lieve miglioramento" e, anche se i medici hanno deciso di sciogliere la prognosi, il quadro clinico resta "complesso". Non ancora fissate le tempistiche delle sue possibili dimissioni dal nosocomio.

Da quanto riferito, ieri Bergoglio si è dedicato alla preghiera. Oggi non ci sarà il testo della catechesi per l'udienza generale perché l'udienza non si sarebbe tenuta in concomitanza con gli esercizi spirituali della Curia Romana.

Le news in diretta