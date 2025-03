Papa Francesco migliora ancora. “Ha passato una notte tranquilla”

Roma, 10 marzo 2025 - La Sala stampa Vaticana conferma che la salute di Papa Francesco è in via di miglioramento, anche stanotte il Pontefice "ha trascorso una notte tranquilla, sta riposando". Bergoglio è al suo 25esimo giorno di ricovero al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Atteso per questa sera un nuovo bollettino medico, l'ultimo risale a sabato.

Il Vaticano domenica ha reso noto che il Papa era di "buon umore" e continuava le terapie, la fisioterapia respiratoria e motoria. Per Sua Santità è confermata una situazione di "stabilità in un quadro complesso", ma ora si notano anche di "lievi progressi" per cui si "può parlare di ulteriore lieve miglioramento" rispetto ai giorni precedenti.

Diretta

Il Papa migliora, la prognosi resta riservata