Papa Francesco: “Non sto bene di salute”. E non legge il discorso in udienza con i rabbini

Città del Vaticano, 6 novembre 2023 – Voce molto affaticata e poche parole per spiegare come mai non avrebbe letto il discorso nell’udienza diffusa in sala stampa vaticana. “Non sto bene di salute”, ha detto Papa Francesco al cospetto dei rabbini europei riuniti per l’occasione. "Buongiorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto”, ha premesso il pontefice. “Grazie di questa visita che a me piace tanto, ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate", ha aggiunto con voce affaticata, senza proseguire oltre.

Papa Francesco (Ansa)

Francesco oggi ha un’agenda fitta di impegni e incontri, sia a livello personale, sia come udienze pubbliche. In Aula Paolo VI, oggi pomeriggio, il pontefice riceve settemila bambini provenienti da 84 Paesi tutto il mondo. Un incontro “confermato”, chiarisce Padre Enzo Fortunato a Rai News 24.

E il portavoce del Vaticano Matteo Bruni fa sapere che il Papa ''ha un po' di raffreddore e una lunga giornata di udienze. Aveva il desiderio di salutare individualmente i rabbini europei e per questo ha consegnato il discorso. Per il resto le attività del Papa proseguono regolarmente''.

L’incontro con i bambini

Francesco affaticato, ma non rinuncia a incontrare i bambini. L’iniziativa è in programma per le 15:30 ed è patrocinata dal Dicastero Vaticano per la Cultura e l’Educazione e organizzato in sinergia con Comunità di Sant'Egidio, Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Trenitalia e Busitalia hanno messo a disposizione 18 treni straordinari e 20 autobus dedicati. I bambini sono partiti in treno da Campania, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli, Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, Calabria, Piemonte e Lombardia; con i bus di Busitalia, invece, hanno raggiunto il Vaticano da Abruzzo, Molise, Umbria, Basilicata, Puglia e Marche.

Per l'occasione Trenitalia ha personalizzato un treno regionale "Rock” a sei casse con una pellicolatura dedicata all'evento.

Il programma. Durante l'incontro con il Papa è prevista l'esibizione sul palco del Piccolo coro dell'Antoniano, insieme al cantante Mr.Rain e all'artista spagnolo Beret.

Una delegazione di bambini di diverse nazionalità, inoltre, rivolgerà alcune domande al Santo Padre sui temi più cari ai giovanissimi: ambiente, pace, fratellanza universale e diseguaglianze sociali.