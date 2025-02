Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli. La situazione

Roma, 14 febbraio 2025 – Papa Francesco nuovamente a Policlinico Gemelli. Un ricovero reso necessari per fare accertamenti diagnostici e curare la bronchite da cui è affetto e che nei giorni scorsi l’aveva costretto a rinunciare alla lettura nel corso di una cerimonia.

Il ricovero

“Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso”. Lo riferisce la sala stampa vaticana.

Il Papa, dopo una mattinata di lavoro e di udienze a Casa Santa Marta, ha deciso di ricoverarsi al Gemelli a causa del persistere della bronchite. I primi accertamenti dovrebbero essere eseguiti già nelle prime ore dal ricovero. Il Pontefice dovrebbe essere ricoverato al decimo piano come accaduto le precedenti volte.

Le difficoltà nella lettura

Due giorni fa, il 12 febbraio, nell'udienza generale di oggi in Aula Paolo VI, papa Francesco ha preferito non leggere la catechesi preparata, incentrata sul tema. Ancora sofferente per una bronchite, già nell'udienza di mercoledì scorso, e nella messa di domenica a San Pietro per il Giubileo delle Forze armate, Bergoglio aveva evitato la lettura dei testi preparati.

In tutti i casi ha iniziato a leggere il discorso, salutando i pellegrini presenti e poi ha passato la parola. "Mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, di continuare a leggere, perché io con la mia bronchite non posso ancora... Spero che la prossima volta posso", aveva detto il Papa martedì.

L’ultimo ricovero

L'ultimo ricovero di Papa Francesco all'ospedale Gemelli di Roma risale a giugno del 2023 per l'intervento all'intestino. Si era comunque recato in ospedale per dei controlli giornalieri sia a novembre 2023 che a febbraio 2024.