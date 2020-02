Roma, 12 febbraio 2020 - Dal Papa nessuna benedizione esplicita dell'ordinazione sacerdotale di uomini sposati, né dell'introduzione di un rito liturgico indigeno. E sul diaconato permanente per le donne Bergoglio non nasconde le sue riserve. L'esortazione apostolica post sinodale, che tira le somme dell'assemblea speciale sull'Amazzonia dello scorso ottobre, tradisce le speranze di chi si attendeva un via libero chiaro da parte della massima autorità ecclesiale alle proposte di riforma votate dai vescovi della regione per la sola Chiesa locale. Il Papa non boccia le soluzioni approvate a maggioranza nell'assise vaticana; recepisce certe urgenze, a partire da quella di garantire l'Eucarestia, fonte e culmine della vita cristiana, in zone remote dove la messa domenicale, a causa della carenza di preti, si celebra anche una sola volta l'anno.

Tuttavia, nonostante dichiari di non voler sostituire la relazione finale del Sinodo che contiene quelle domande di riforma e per la quale auspica una generica attuazione, preferisce tenersi alla larga dal promuovere specifiche soluzioni concrete a problemi pastorali. Ne nasce così un documento pontificio, presentato oggi col titolo 'Querida Amazzonia', focalizzato sulla diagnosi sociale, culturale, ecologica ed ecclesiale del primo polmone verde della Terra, scandita nel suo sviluppo da quattro sogni dello stesso Papa.

Si va dal sostegno alla lotta per i diritti umani degli indigeni alla custodia del patrimonio sapienziale dei nativi, passando per l'impegno a tutela del creato (sempre connesso con quello per la giustizia sociale) e il desiderio di plasmare una Chiesa in cui la fede sia calata nel contesto della selva e non sentita come retaggio di tradizioni straniere. Nei 114 paragrafi del testo è forte la denuncia di una globalizzazione che suscita marginalizzazione e assume i connotati di un nuovo colonialismo. Ma anche su questi aspetti più politici, per così dire, l'esortazione resta sospesa, alta, astratta. Nulla si dice, per esempio, della proposta avanzata dal Sinodo panamazzonico d'istituire un Osservatorio ecclesiale permanente per i diritti umani. Si potrebbe pensare che il Papa abbia deciso di non affrontare di petto questioni dirimenti per la Chiesa per scongiurare l'intensificarsi del fuoco di sbarramento delle frange conservatrici.

Quelle che sulla difesa del celibato sacerdotale hanno azzardato una contrapposizione ideale fra Bergoglio e Ratzinger, vedesi il libro del cardinale Sarah presentato inizialmente a gennaio come un lavoro a quattro mani con Benedetto XVI. Possibile che questo abbia influito, ma la genesi di 'Querida Amazzonia' racconta che il documento era già pronto a dicembre, quindi ben prima dello scandalo costato il ridimensionamento del suo incarico da prefetto della Casa pontificia a monsignor Gaenswein, segrerario del Papa emerito. Piuttosto è probabile che Francesco con questo suo basso profilo abbia voluto rispettare il cammino di riforma intrapreso dai singoli episcopati amazzonici. Che va avanti e necessita del suo tempo e del suo discernimento. E che, anche alla luce del roboante processo sinodale intrapreso dai vescovi tedeschi, più liberal dei confratelli della selva, poteva definitivamente arenarsi.